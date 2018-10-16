2. Başkent Ödülleri sahiplerini bulacak

Seçici Kurul değerlendirmesi ve Halka açık oylamalar sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı tören birçok farklı kategoride ödül verecek. Başkent Ödülleri, bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. KırmızıTürk Haber Yönetim Kurulu Başkanı Cengizhan KAYA, Başkent

Medya Sesi Yönetim Kurulu Başkanı Rabia Coşkun tarafından düzenlenen www.baskentodulleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni ünlü tiyatrocu Altan Alkan ve sunucu Dilara Karaca’nın sunumuyla gerçekleşecek. Bu çok özel etkinliğin genel koordinatörlüğünü Medya Sesi Ajansı kurucusu Rabia Coşkun üstlendi.

Başkent Ödüllerinde Bu Yıl Jüri de Değerlendirme Yapacak

2. Başkent Ödüllerinde bu yıl ilk kez bazı kategoriler seçici kurul jüri seçimiyle belirlendi. 2. Başkent Ödüllerinin Seçici Kurul Jürisinde Jüri Başkanı olarak ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. (GAZİ ÜNİ.) İLETİŞİM FAK. RADYO TELEVİZYON BÖLÜM BAŞKANI PROF.DR. MEHMET SEZAİ TÜRK yer aldı. Diğer Seçici Kurul üyeleri ise şöyle: ANKARA DEVLET TİYATROSU OYUNCUSU - YÖNETMEN: SİNAN PEKİNTON; ASİTEM / SİNEMA VE TELEVİZYONCULAR MESLEK BİRLİĞİ BAŞKANI: MUAMMER SARIKAYA; TRT SESLENDİRME YÖNETMENİ: ÖZDEN GÖMEÇOĞLU; TRT SESLENDİRME YÖNETMENİ: ESER ÇELİK; ASİTEM / SİNEMA VE TELEVİZYONCULAR MESLEK BİRLİĞİ II. BAŞKANI: MÜJDE KAYNAR

Seçici Kurul; En iyi Erkek Oyuncu, En iyi Kadın Oyuncu, En iyi Kadın Seslendirme Sanatçısı, En iyi Erkek Seslendirme Sanatçısı, En İyi Belgesel Yönetmeni, En İyi Sinema Yönetmeni kategorilerinde en iyileri değerlendirip belirlerken diğer kategorilerdeki en iyiler halk oylaması sonucu belirleniyor. Törende önemli isim Rüştü Asyalı, Yaşam Boyu Onur Ödülü alacak.

2. Başkent Ödülleri İlklere Sahne Olacak

Medya Sesi Türkiye’de seslendirme sanatına farkındalığın artması adına çok önemli çalışmalar yapan seslendirme dünyasında çok önemli bir marka. Bu ödül töreni ile Türkiye’de ikinci kez bu alanın en iyileri Medya Sesi ile Türkiye’de ses getirecek. KırmızıTürk Haber gerçekleştirdiği diğer çalışmaların yanı sıra bu kez Ankara’da spikerlik ve sunuculuk mesleğinin altını çizmiş olacak.2.Başkent Ödülleri tanıtım filminin seslendirmesini Seslendirmenin Duayeni Cahit Şaher gerçekleştirdi.

Müzik , Ödüller ve Show Ödül törenine katılacak şanslı konuklar törende büyük sürprizlere tanık olacaklar. Siyaset, moda, magazin, medya ve sanat dünyasının heyecanla beklediği KırmızıTürk & Medya Sesi 2. Başkent Ödülleri ; 27 Ekim 2018 Cumartesi Günü saat 18.00’de Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Salonu’nda gerçekleşecek.