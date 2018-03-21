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1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti belli oldu

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak sorusunun yanıtı verildi. Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, geçiş ücretinin 15 euro artı KDV olacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 11:26 - Güncelleme: 21-03-2018 11:26

1915 Çanakkale Köprüsü'nin geçiş ücreti merak ediliyor. 2022'de bitecek olan köprü için 10 bin işçi çalışacak. 18 Mart'ta kule temel atma ve kazık çakma töreni gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, 10 farklı ülkeden 2 milyar 265 milyon euro kredi finansmanı sağlandı. Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından kurulan şirketin tam adı Çanakkale Otoyolu ve Köprüsü İşletme Yatırım A.Ş. oldu. Sabah gazetesinin haberine göre projenin kredi finansmanının Çin'den Danimarka'ya kadar birçok ülkeden sağlandığını belirten Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "Krediler KSURE, Deutsche Bank, Bank of China, ICBC gibi bankalarla 17'si yabancı olmak üzere toplamda 24 bankadan alındı. Bundan dolayı finansman ağını İpek Yolu'na benzetiyoruz" dedi.

10 BİN İŞÇİ ÇALIŞACAK: Dünyanın hem en uzun açıklıklı hem de en yüksek kuleli köprüsünü yapacaklarını hatırlatan Özdemir, "30 bin araç garantisi var. Bu sayıya ulaşmak çok uzun sürmeyebilir. Geçiş ücreti ise 15 euro + KDV (bugünkü kurlarla 80 TL) olacak. Projeyi Mart 2022'de bitirmeyi planlıyoruz. Yap-işlet-devret modelinin ruhuna da uygun olarak projeyi erken bitireceğiz" diye konuştu. Projede bin işçi olduğunu belirten Özdemir, "Muhtemelen bu sayı 10 binlere kadar çıkacak" şeklinde konuştu. Yurtdışından beklediklerinin üzerinde talep geldiğini belirten Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu da, otoyollar tamamlandığında İstanbul Çanakkale arasının 2.5 saate düşeceğini aktardı. Arıoğlu, "Köprünün kıyısından 50 metre boyunca arsa fiyatları iki katına çıkacak. Deloitte'e yaptırdığımız analize göre 15 yılda ekonomiye katkısı ise 16 milyar euro olacak" dedi.

YENİ PROJELER YOLDA: Yurtdışındaki projelere yoğunlaşacaklarını belirten Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "İleride büyük projeler yapmak için Malezya'ya da gireceğiz. Afrika pazarına da geçiş köprüleri gibi projeler yapmak için girebiliriz" dedi. Özdemir şöyle devam etti: "Köprüye bir yılda 142 milyon euro harcadık. 4 ortak olarak projeye 800 milyon euro öz kaynak koyacağız. Koreliler asma köprü konusunda oldukça tecrübeli. Ekiplerimiz Korelilerle birlikte çalışıp, bu alanda uzmanlaşarak, yurtdışına çıkmamızı sağlayacak."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Kasım 21 Mart 2018 12:26 Yuhhh, yahu bu kadar yüksek geçiş ücreti olurmu??

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