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19 yaşındaki üniversite öğrencisi aldatıldığını öğrenince

19 yaşındaki üniversite öğrencisi aldatıldığını öğrenince

BURDUR’un Ağlasun ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, 17 yaşındaki sevgilisini feci şekilde öldürdü. Sevgilisini öldürdükten sonra kendi canına kıymaya çalışan üniversite öğrencisi hastanede tedavi altına alındı.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 09:18 - Güncelleme: 01-01-2018 09:18

Burdur’un Ağlasun ilçesinde 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, 17 yaşındaki sevgilisini feci şekilde öldürdü. Olay Ağlasun ilçesinin Sakarca Mahallesi’nde öğrencilerin kaldığı 4 katlı binanın son katında meydana geldi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi Furkan Kaya, Mersin'den gelen Havsa Sultan Kız Meslek Lisesi öğrencisi sevgilisi Ayten Keklik'i göğsünden bıçakladıktan sonra yastıkla boğarak öldürdü.

Ev arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından Ayten Keklik’in yaşamını yitirdiğini belirlenirken, intihara kalkışan Furkan Kaya da Bucak Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
KENDİSİNİ ALDATTIĞINI ÖĞRENDİKTEN SONRA İNTİHAR KARARI ALMILAR: Furkan Kaya ilk ifadesinde, Ayten Keklik’in sevgilisi olduğunu ve dün Mersin’den yanına geldiğini söyledi. Evde birlikte kaldıklarını söyleyen Furkan K., Ayten Keklik’in kendisini aldattığını öğrendikten sonra birlikte intihar kararı aldıklarını ve intihar mektubu hazırlayıp gece saat 1.30 sıralarında Ayten Keklik’i bıçakladığını, ölmemesi üzerine yastıkla boğduğunu, ardından intihar etmeye çalıştığını iddia etti.
Polis, Furkan Kaya’nın ifadesinde, olay sonrası önce mezarlıkta intihara kalkıştığı iddiası üzerine mezarlığa giderek inceleme yaptı, kopuk ip parçası polis merkezine getirildi.

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