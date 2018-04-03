19 Mayıs ne zaman 2018 kaç gün tatil olacak?

19 Mayıs ne zaman, 19 mayıs hangi güne denk geliyor, 19 mayıs kaç gün tatil soruları özellikle öğrenciler olmak üzere birçok çalışan tarafından merak konusu oldu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haftasonu cumartesi gününe denk geliyor.

19 MAYIS KAÇ GÜN TATİL: 19 Mayıs Atatürk ‘ü Anma Gençlik & Spor Bayramı 2018 yılında cumartesi günü. Bu yıl 18 Mayıs hafta içine yani cuma gününe denk geldiği için resmi tatil olması kesin değildir…

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmî bayramlarından biridir. Mustafa Kemal’in Türk gençliğine armağan ettiği bu bayram, 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkması ile İtilaf Devletlerine karşı Türk Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı tarihtir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, ilk defa 24 Mayıs 1935’te “Atatürk Günü” adı altında kutlanmıştır.