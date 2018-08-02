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189 liraya kadar zam yapılacak!

189 liraya kadar zam yapılacak!

Merkez Bankasının enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur'lu vatandaşların ocak zammı yüzde 3,87 olacak. Maaşlarda 189 liraya varan artış yaşanacak.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 11:44 - Güncelleme: 02-08-2018 11:44

Bin liralık bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarihi bekleyen emeklilerin gözü bir yandan da zamlarda. Temmuz'da maaşları artan emekliler, bir sonraki zammı ise Ocak ayında alacak. Zam oranında enflasyon belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın önceki gün açıkladığı enflasyon tahmini, Ocak zamlarının ipuçlarını verdi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, enflasyonun yıl sonunda orta noktası yüzde 13.4 olmak üzere yüzde 12.5-14.3 aralığında gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini kaydetti. Bu tahmin gerçekleşirse, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.87 olacak.

189 LİRAYA KADAR ZAM YAPILACAK

Temmuz'da maaşları yüzde 9.17 artışla 85,79 ile 410,93 lira arasında yükselen SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni zam 39,52 ile 189,32 lira arasında gelir artışı getirecek. En düşük emekli aylığı bin 21 lira 39 kuruştan bin 60 lira 91 kuruşa, en yüksek maaş da 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 81 lira 51 kuruşa çıkacak. Memur emeklileri ise bu tahmin gerçekleşirse, yüzde 0.37 enflasyon farkı alacak. Böylece Ocak zammı yüzde 4.37'ye ulaşacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyona göre emeklilerin zam oranı artabilecek ya da azalabilecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • galip 02 Ağustos 2018 12:15 13.40 - 9.17 = 4.23 hesabı yanlış yapmışsınız

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