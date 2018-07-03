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18 gündür aranan minik Leyla'dan acı haber!

AĞRI'dan gelen haber Türkiye'yi yasa boğdu. Arama kurtarma ekipleri günlerdir tüm Türkiye'de aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in dün cansız bedenine ulaştı. Dere yatağında bulunan Leyla'da herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmazken, bedeninde çok küçük darp izlerine rastlandı. Leyla bu sabah erken saatlerde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Ağrı’da, 18 gün önce, Ramazan Bayramı’nın 1’inci günü ailesiyle ziyarete gittiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Leyla, Bezirhane köyüne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiindeki, dere yatağında suya atılmış şekilde bulundu. Cesedi Kurudere mevkiine ot biçmek için giden bir köylü tarafından buldu.

AİLE SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden jandarma, çevrede önlem aldı. Ekipler, köye giriş çıkışları kapattı. Küçük kızın bulunduğu yere kimseyi yaklaştırmayan jandarma, olay yerinde inceleme başlatarak delil aradı. Küçük kızın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Acı haberi alan Leyla’nın ailesi, sinir krizi geçirdi, gözyaşlarına boğuldu.

  • Güncel 03 Temmuz 2018 09:14
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