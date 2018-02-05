14 Şubat güzel sözler resimli kısa mesajlar-aşk şiirleri

Sevgililer günü mesajları en güzel 14 Şubat şiirleri aşk dolu en romantik sözleri sizler hazırladık. Bu aşk dolu günde sevdiğiniz kadını ya da sevdiğiniz adamı, eşinizi, sevgilinizi en güzel 14 şubat resimli mesajları ya da en romantik 14 şubat şiirleri ile uyandırmak istemez misiniz? Neredeyse hepimiz sevdiğimizi bir gün değil hergün hatırlıyoruz, bize hergün sevgiller günü desek de bu gün birçoğumuz için önemli.

Sevgililer Günü'nde sevgilinizin kendini özel hissettirmek için onlara gönderebileceğiniz en güzel sevgililer günü sözleri ve mesajlarını sizler için derledik. İşte en güzel anlamlı sevgililer günü mesajları...

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI

* Bazı insanların sesinde mutluluk gizli. İşte sen de o insanların en mühimisin benim için aşkım. Sevdiğim sevgililer günün kutlu olsun.

* Yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk’a hudut çizilmiyor sevdiğim. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin.

* Bazı aşklar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bittiğini bilirsin, okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi. Görmesem de sonunu biliyorum, sonsuza kadar bitmeyecek... Seni seviyorum!

* Bir güzele, güzelliğini hatırlatmak isterdim. aynalardan evvel… Dünyanın en güzeli sevgililer günün kutlu olsun.

* Bir damla gözyaşı olup, göz bebeklerinde dolup, yanaklarından süzülüp, dudaklarında ölmek isterdim.

* Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!...

* Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var..

* Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz! Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum! Sevgililer günümüz kutlu olsun.

* Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesende görmesende sevmesende en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...

* Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun...

* Sana bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Seni yıldızlara benzetiyorum. Onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!

* Sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!

* Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

* Dün gece sen uyurken kızıla boyadım denizleri, uçurumdan attım sessizliği, haber saldım rüzgârlara fısıldasınlar seni ne çok sevdiğimi ve özlediğimi.

* Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana! Hanı en güzel asklar imkânsız gelir ya insana, imkânsız olduğun için tutkunum sana.

SEVGİLİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Sevgililer Günü'nde sevdiğinize romantik bir şiirle hediye vermek isteyenler için en güzel Sevgililer Günü şiirlerini derledik.

O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum.

Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum.

Dolanıp sarmak geliyor içimden, saramıyorum.

Öylesine bağlanmışım ki, sensiz duramıyorum.

Uykudan uyanınca insanı uyandığına pişman eden,

Geri dönmek isteyip de dönemeyince çaresizlikten delirten,

Hayatta bir defa görülebilen harika bir rüyasın!

Seni çok seviyorum.

Sevgiler günümüz kutlu olsun aşkım!

SEVGİLİLER GÜNÜ 14 ŞUBAT ŞİİRLERİ

Bu gün bütün işleri bir tarafa bırak,

Önce sevdiğine bir sms ya da mail at,

Sonra gül alıp koş sevdiğinin yanına,

Çünki, bugün sevgililer günü 14 Şubat…

Ayrılmasın sevenler yettikçe hayat,

Ona bir yüzük al, fark etmez kaç karat,

Onu ne kadar sevdiğini bir daha anlat,

Çünki, bugün sevgililer günü 14 Şubat…

Ahhh şu sevilenler, sevenlerin değerini bir anlasa…

SEVGİLİLER GÜNÜ İÇİN ŞİİR

Sevgi, el ele tutuşmaktır,

Sevgi, göz göze bakışmaktır.

Sevgi, bir kelebek,

Sevgi, bazen de bir çiçek.

Sevgi, hırlaşmak değil paylaşmak,

Sevgi, kavga değil aşkla yaklaşmak.

Sevgi, yürekte duyulan kıpırtı,

Sevgi, gözde görülen pırıltı.

Sevgi, yuva sıcağı,

Sevgi, ana kucaşı.

Sevgi, esirgemek, kollamak,

Sevgi, bir yetim saçı okşamak.

Sevgi, goncadır, gül olup açılan,

Sevgi, şekerdir, dillerden saçılan.

Sevgi, çevredir, yeşildir daldır,

Sevgi, sohbettir, muhabbettir baldır.

Sevgi, gönlü hoş tutan hece,

Sevgi, aydınlık, pırıl pırıl gece.

Sevgi, var ile yok arası,

Sevgi, iki kaşın arası.

Sevgi, nimet, aş ekmek,

Sevgi, bir türkü, bir gayde çekmek.

Sevgi, var olmak, var olanı bilmek,

Sevgi, haddini bilmek, kendine gelmek.

Sevgi, kul olmak, kulluk etmek,

Sevgi, Yaradan’a şükretmek.

Sevgililer Günü, bizim için hergün.

Sen sevdiğimsin her anımda aklımda olansın

En değerli varlığımsın en başta aşkımsın

Varlığımın sebebisin ::

Gülüşlerin bana yeter gülüm

İkazsızca seviyorum diye biliyorum işte;;;

Leyla’yı andırdın bana mecnun misaliyim,,

Ey deli yüreğimin dermanı, devası

Resimlerin ağlatıyor aşkını ben de

Güller sıralandı aralarında ki tek güzel sen idin

Üstüne aşkım yazılı

Ne güzelsin sen

Üzülme sevdiğimsin sevgilim sevgililer günün kutlu ve benimle olsun…

14 ŞUBAT ŞİİRİ

Bugün 14 Şubat bazıları için bir büyük heyecan,

Bazıları için hüsran.

Kimi için sevdiklerine sevgisini paylaşmak için çok,

Anlamlı bir gün.

Kimi için keşkelerle ya da hayallerle hüzünlü,

Anlamsız bir gün.

Birde tabiki yeni ayrılanlar ya da bir sene önceki,

14 Şubat’ı arıyanlar ya da sevdiklerine kavuşamayanlar,

Belki kalplerinden bir kırmızı gül,

Belki sadece gözlerinin içine bakıp: Seni Seviyorum

demek isteyenler...

Acaba Sen hangisindensin?



