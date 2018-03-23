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13 ilde dev FETÖ operasyonu onlarca kişiye gözaltı kararı

13 ilde dev FETÖ operasyonu onlarca kişiye gözaltı kararı

FETÖ operasyonları hız kesmeden devam ediyor. 13 ilde FETÖ'nün yayın kuruluşlarına yönelik operasyon başlatıldı. FETÖ operasyonlarında 55 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 08:19 - Güncelleme: 23-03-2018 08:19

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaynak Holding’e bağlı olarak faaliyet yürüten ve ‘Sızıntı’, ‘Aksiyon’ gibi dergileri çıkaran Işık Yayıncılık’a yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı. Şirkete yönelik İstanbul merkezli 13 ilde 55 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

IŞIK YAYINCILIK ŞİRKETİNE OPERASYON
Söz konusu soruşturma kapsamında FETÖ tarafından yürütülen örgütsel faaliyetler ile ilgili olarak yapılan dijital incelemelerde elde edilen verilerde, diğer bankalardan kredi çekip Bank Asyaya yatıran, FETÖ/PDY örgüt elebaşısı kitaplarının yayıncısı olan ve bir çok üst düzey örgüt mensubunun göstermelik çalışan olarak SGK kayıtlarının yapılarak bu maske altında örgütsel faaliyetlerini yürüttüğü Işık Yayıncılık isimli şirkete yönelik 13 ilde 55 şahsı kapsayan eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaynak : İHA

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