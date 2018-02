13 dalda Oscar adayı Guillermo del Toro Venedik'te jüri olacak

“The Shape of Water - Suyun Sesi” adlı son filmiyle Venedik’te Altın Aslan ödülünü alan ve Oscar ödüllerinde 13 adaylığı bulunan Guillermo Del Toro, eylül ayında düzenlenecek bir sonraki Venedik Film Festivali’nin jüri başkanlığını üstlenecek.

Del Toro jüri başkanlığı için şunları söyledi: “Venedik’te başkanlık yapmak büyük bir onur ve çok önemli bir sorumluluk; bu görevi saygı ve minnetle kabul ediyorum. Venedik dünya sinemasına açılan bir pencere ve sinemanın gücünü ve kültürel etkisini kutlamak için de büyük bir fırsat’. Hatırlanacağı üzere “The Shape of Water”13 dalda Oscar’a aday olmuştu.

DİĞER OSCAR ADAYLARI KİMLER; Bu yıl 90'ıncı kez sahiplerini bulacak Akademi Ödülleri (Oscar) için "The Shape of Water" adlı yapıt, en iyi film, en iyi kadın oyuncu, en iyi yardımcı erkek oyuncu ve en iyi yönetmen kategorilerinin de aralarında bulunduğu toplam 13 dalda aday gösterildi.

Meksikalı Guillermo del Toro'nun yönettiği "The Shape of Water", Oscar'ın habercisi olarak kabul edilen Altın Küre'de en iyi yönetmen ve en iyi müzik ödüllerini kazanmıştı.

Bu seneki Akademi Ödülleri için "Dunkirk" 8 dalda ve "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" de 7 daldaaday gösterildi.

En iyi film dalında aday gösterilen yapıtlar arasında, "Call Me By Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Get Out", "Lady Bird", "Phantom Thread", "The Post", "The Shape of Water", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" bulunuyor.