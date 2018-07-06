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11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'de konuştu

11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'de konuştu

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Abdullah Gül Üniversitesi'nin açılış töreninde konuştu. Gençlerden daime ilkeli, prensipli ve dürüst olmalırın isteyen Gül, karakterin her şeyin başı olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 21:14 - Güncelleme: 06-07-2018 21:14

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Daima uzun vadeli başarılara kilitlenin. Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir. İlkeli, prensipli, kararlı olursanız o zaman uzun vadeli başarıların sahibi olursunuz. Kısa vadeli çıkarcılık hiçbir zaman fayda getirmez. Daima ilkeli, prensipli ve dürüst olun. Her şartta dürüst olun. Karakter her şeyin başıdır." dedi.

Gül, adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesinin (AGÜ) 2017-2018 yılı mezuniyet törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Gül, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarından başarılar diledi.

Gençlere, işe başladıkları yerlerde çok gayretli olmaları tavsiyesinde bulunan Gül, "İlk etki çok önemlidir. Farklılığınızı hemen gösterin. Azminizi, daima kendinizi yenilediğinizi gösterin. Bazılarınız profesyonel olarak iş hayatına devam edecek ama müteşebbislik ruhunuzu, kabiliyetinizi, girişimcilik vasıflarınızı deneyin." diye konuştu.

Mezuniyetin ardından gençlerden kendi işlerini kurmaya çalışmalarını isteyen Gül, "Bugün Türkiye'nin birçok işvereni, yatırımcısı, büyük şirketlerin sahipleri, sizler gibi sıfırdan başlayan insanlar. Zannetmeyin ki herkes ailesinden devraldı. Zannetmeyin ki zengin ailelerin çocukları olduğu için şirket sahibiler. Bunların içerisinde sizin gibi olup ama azimle, kararlılıkla çalışan, fırsatları değerlendiren ve neticede hem Türkiye'ye hem de tüm insanlığa çok büyük katkılar yapan büyük yatırımcılar çıktı." ifadesini kullandı.

"Karakterli, dürüst, vatansever, ülkesini seven insanlar olun." diyen Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"AGÜ'nün en büyük hedefi dünyanın her tarafında çalışabilir, iş bulabilir mezunlar yetiştirmek oldu. İnşallah dünyanın büyük şirketlerinde, uluslararası kuruluşlarda çalışan kişiler aranızdan çıkar. Daima uzun vadeli başarılara kilitlenin. Kısa vadeli başarılar, çıkarlar geçicidir. İlkeli, prensipli, kararlı olursanız o zaman uzun vadeli başarıların sahibi olursunuz. Kısa vadeli çıkarcılık hiçbir zaman fayda getirmez. Daima ilkeli, prensipli ve dürüst olun. Her şartta dürüst olun. Karakter her şeyin başıdır. Bunları hiçbir zaman unutmayın."

"HAYAL KURMASINI ÖĞRENDİNİZ"

AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ise üniversitenin kurulma aşamasından bahsederek, şunları kaydetti:

"Burada çok iyi bir eğitim aldınız. İyi derecede İngilizce biliyorsunuz. Bir çoğunuz en az bir kez olmak üzere 3-4 kez yurt dışı deneyimi yaşadınız. Hepiniz eğitiminiz boyunca en az 2 kez, bazılarınız da 5-6 kez staj yaptınız. Bir çoğunuz stajlarınızı yurt dışında gerçekleştirdiniz. Yalnızca teorik bilgiler ile donatılmadınız. İş ve sanayi dünyasının sorunlarını ve bunları nasıl çözebileceğinizi iyi biliyorsunuz. AGÜ'de ezberi değil öğrenmeyi öğrendiniz. Bütün bunların ötesinde hayal kurmasını öğrendiniz. Toplumun ihtiyaç duyduğu 21'inci yüzyıl yetkinliklerine sahip, geleceği şekillendirebilecek bireyler olarak yetiştirildiniz. O yüzden bir çoğunuz mezun olmadan iş teklifleri aldınız."

Konuşmaların ardından Gül ve Sabuncuoğlu, dereceye giren öğrencilere diplomalarını ve hediyelerini verdi.

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