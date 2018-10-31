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104 askerin katili abd'li generalle aynı helikopterde

104 askerin katili abd'li generalle aynı helikopterde

ABD’li generallerin helikopterde gezdirdiği Dağlıca ve Aktütün saldırılarını yöneten 104 Mehmetçiğin katili Çiya Kobani kod adlı Suriyeli terörist Azad Simi, PKK/YPG’nin hibrit operasyonlarının başına getirildi.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 07:29 - Güncelleme: 31-10-2018 07:29

Azad Simi’nin Deyrizor’un doğusunda yer alan Suriye-Irak sınırındaki Hajin kenti yakınlarına gittiği öğrenildi.

ABD’Lİ GENERALLERLE AYNI HELİKOPTERDE
Simi, Temmuz ayında tekrar ortaya çıktı. Bu kez Dashisa bölgesine giden DEAŞ ile mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD’li komutanı General Paul E. Funk ile koalisyonun özel operasyonlar komutanı Tümgeneral Jamie Jarrard’la birlikte ‘Kara Şahin’ olarak bilinen Blackhawk UH-60 tipi helikopterle yapılan inceleme gezisine katıldı.

Gazete Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre; Azad Simi, yaptığı eylemlerle Türkiye’de de aranıyor. 1992’de Suriye’de terör örgütüne katılan Kobani doğumlu Simi, uzun süre Kuzey Irak’ta kaldı. Güvenlik güçleri 2007 ile 2011 yılları arasında örgütün Hakkari sorumlusu olduğunu tespit etti. Daha sonra ise Suriye’ye geçti. Simi daha önce YPG’nin özel kuvvetler sorumlusu olarak biliniyordu.

Azad Simi geçtiğimiz Nisan’da ABD’li General Joseph Votel’le görüşmüştü. 

DAĞLICA VE AKTÜTÜN SALDIRILARININ FAİLİ
Simi’nin 2007’de 12 askerin şehit edildiği Dağlıca karakolu, 2008’de 17 şehidin olduğu Aktütün karakolu ve 2011’de Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 25 askerin şehit edildiği saldırıları planlayan ve yürüten isim olduğu belirtiliyor. Azad Simi ayrıca sınır hattındaki 12 karakola yapılan 104 Mehmetçiğin şehit olduğu saldırıların emrini veren isim olarak Van, Hakkâri ve Şırnak Başsavcılıkları tarafından aranıyor.

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