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10 ayda 12 milyon turist Antalya'ya geldi

10 ayda 12 milyon turist Antalya'ya geldi

Turizmde bu yıl rekor üstüne rekor kıran Antalya'nın ağırladığı turist sayısı ekim ayı itibariyle tüm zamanların rekor sayısına ulaştı. 10 ayda kente gelen turist sayısı, yüzde 28 artışla 12 milyon 531 bin oldu. Bu yıl kente 4 milyon 624 bin Rus turist geldi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 04:21 - Güncelleme: 06-11-2018 04:21

Dünyanın en önemli turizm kentlerinden Antalya, 2000'li yıllardan itibaren her yıl çift haneli büyüme gösterdiği turist sayılarında ilk defa 2016 ve 2017'de iki zor yıl yaşadı. Özellikle 2016'da turist sayısını neredeyse yarı yarıya kaybeden ve 6.5 milyona gerileyen kent, 2017'deki toparlanmanın ardından 2018'de tarihi rekorlara imza atıyor. 2017'de 10 milyonu geçmeyi başaran kentte, 2018 yılı için ise 14 milyon hedefi ortaya konuldu. Antalya, mayıs ayından itibaren önceki yılların aynı dönemine göre olan rakamları geçmeyi başarırken, ekim ayının ortalarında da yıl bazında 12 milyon rakamını aşarak tüm zamanların en yüksek turist sayısına ulaştı.

GEÇEN YILA GÖRE MİLYONLUK ARTIŞ
Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı verilerine göre, 1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında kente gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak, 12 milyon 531 bine yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde 9 milyon 475 bin olan turist sayısı, bu yıl 2 milyon 680 bin artış gösterdi.

TÜM ZAMANLARIN YIL REKORU
Antalya Havalimanı 12 milyon 156 bin kişiye ulaşırken, Gazipaşa-Alanya Havalimanı ise 375 bine yaklaştı. Sadece havayoluyla gelen turist sayısında 12 milyon 531 bin rakamıyla tüm yılların 12 aylık dönemini bile geride bırakan kente, ekim ayında da rekor turist geldi. Ekim ayında Antalya Havalimanı'na gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak, 1 milyon 376 bini aştı. Gazipaşa-Alanya Havalimanı ile birlikte toplam rakam ise 1 milyon 400 bini aştı.

RUSLAR İLK SIRADA YER ALDI
Antalya'ya iki havalimanı aracılığıyla gelen 12.5 milyonu aşkın turistin yüzde 37'lik kısmını Ruslar oluşturdu. Rusya'dan 10 aylık sürede 4 milyon 624 bin turist geldi. Geçen yıla oranla turist sayısı 850 bine yakın artan Ruslar, yüzde 23 oranında artış gösterdi. Antalya, Rus turist sayısı açısından da tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. En iyi yıl olarak bilinen 2014'ün aynı döneminde 3.4 milyon Rus turist gelmişti.

ALMANYA’DAN 2 MİLYON TURİST
Turizmin başkenti Antalya'ya, en çok turist gönderen ikinci ülke Almanya oldu. Almanya'dan 10 ayda toplam 2 milyon 198 bin turist geldi. Geçen sene aynı döneme göre oran yüzde 35, kişi sayısı ise 620 bin kişi artış gösterdi. Üçüncü sırayı ise Ukrayna aldı. Ukrayna'dan 724 bin turist gelirken, geçen seneye göre yüzde 1'lik düşüş sözkonusu oldu. Ayrıca son iki yılda ciddi kaybın yaşandığı Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç gibi diğer Avrupa ülkelerinden de bu yıl yüzde 50-60 gibi oranlarda yükseliş gerçekleşti.

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