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1 Mayıs tatil mi 2018 ne zaman-okullar tatil mi?

1 Mayıs tatil mi 2018 ne zaman-okullar tatil mi?

1 Mayıs tatil mi, 1 Mayıs hangi güne denk geliyor ve 1 Mayıs 2018 kaç gün tatil olacak soruları şimdiden merak konusu oldu. 1 Mayıs İşçi Bayramı bu sene salı gününe denk geliyor. 1 Mayıs Salı günü resmi tatil çalışanlar izinli olacak, okullar tatil olacak. 1 Mayıs tatilini 4 güne çıkarmak isteyenler ise pazartesi günü izin kullanıp tatilini uzatabilir.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 15:20 - Güncelleme: 05-04-2018 11:10

1 Mayıs ne zaman 2018, 1 Mayıs hangi güne denk geliyor ve 1Mayıs kaç gün tatil olacak soruları şimdiden merak konusu oldu. 2018 yılında 1 Mayıs Salı günene denk geliyor. 1 Mayıs Salı günü resmi tatil olacak kamu çalışanları tatil yapacak. Okullar ise kapalı olacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinin 4 güne çıkarmak isteyenler ise pazartesi günü de izin alabilir.

28 YIL SONRA TEKRAR RESMİ TATİL OLDU: Milli Güvenlik Konseyi'nce 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 28 yıl sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

1 MAYIS KUTLAMALARI NEREDE YAPILACAK: Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu, 1 Mayıs kutlamalarını Taksim’de düzenlemeyi karararlaştırdı. TÜRK İŞ ise Hatay'da düzenleme kararı aldı.Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanlar Kurulu'nun, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezi’nde ülke gündemi, sendikal gündem ve 1 Mayıs konularını değerlendirdiği toplantı sonuçlarının duyurulduğu yazılı açıklamada söyle denildi: “Başkanlar Kurulumuz, 2018 yılı 1 Mayıs’ın Taksim’de yapılması kararını almıştır. Tüm emek örgütlerini ve sendikaları da Taksim alanında 1 Mayıs kutlamalarına çağırmaktadır.

2018 YILI RESMİ TATİLLER LİSTESİ:

– 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

– 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

– 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

– 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil

– 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

– 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü)

– 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

– 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

1 MAYIS'IN TARİHİ NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI: BD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.

Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te başladı. Chicago'da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886'dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı.

1 Mayıs 1886'da ABD'nin büyük kentlerinde 5 binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. 3 gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan 4'ü idam, 4'ü ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.

İLK KEZ 1923'te "RESMİ" OLARAK KUTLANDI: Dünyada 1890’lı yıllara uzanan İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk olarak 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken İstanbul'daki ilk kutlama 1912 yılında gerçekleşti.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle ara verilen 1 Mayıs kutlamaları, uzun bir aradan sonra 1921'de yapıldı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, Ankara'da 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 Mayıs 1923'te resmi olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı.

Darbeler ve olağanüstü koşullarla kimi zaman yasaklanan 1 Mayıs, DİSK'in 1976 yılında Taksim'de düzenlediği programla geniş kitlelerce kutlandı.

Bir yıl sonra 1977'de yine Taksim Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs kutlamalarında, meydandakilerin üzerine ateş açılması nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirdi.

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