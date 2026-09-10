Ziraat Bankası emekli promosyonunda Eylül tarifesi belli oldu! SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ne kadar promosyon alıyor?

Eylül 2026 ile birlikte emekli banka promosyonları yeniden gündeme geldi. Maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan veya maaşını bu bankaya taşımayı planlayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri güncel promosyon rakamlarını araştırıyor. Ziraat Bankası, emekli maaşının tutarına göre değişen kademeli ödeme sistemiyle 12 bin TL’ye kadar promosyon veriyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU EYLÜL 2026 NE KADAR?

Ziraat Bankası’nın güncel tarifesinde 10 bin TL’nin altında emekli maaşı alanlara 5 bin TL promosyon ödeniyor. Maaşı 10 bin TL ile 14 bin 999,99 TL arasında olanlar 8 bin TL, 15 bin TL ile 19 bin 999,99 TL arasında olanlar ise 10 bin TL promosyon alıyor. 20 bin TL ve üzerindeki emekli maaşlarında ödeme 12 bin TL’ye çıkıyor.

SSK BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI PROMOSYONU KAÇ TL?

Ziraat Bankası, SGK kapsamında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üzerinden maaş alan emeklileri promosyon kapsamına dahil ediyor. Banka ödeme miktarını emeklilik statüsünden çok aylık maaş tutarına göre belirliyor. Bu nedenle emeklinin alacağı promosyon, hesabına yatan toplam aylık emekli maaşının bulunduğu ödeme dilimine göre değişiyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden alacaklarına dair taahhüt vermesi gerekiyor. Maaşını halihazırda Ziraat Bankası’ndan alanlar da gerekli şartları karşılamaları halinde promosyon başvurusu yapabiliyor. Banka 3 yıllık promosyon tutarını peşin olarak ödüyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Emekliler promosyon başvurusunu Ziraat Bankası şubelerinden, Ziraat Mobil’den, internet şubesinden, ATM’lerden, SMS üzerinden veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapabiliyor. SMS yöntemini tercih eden müşteriler “PRO” yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numarasını 4757’ye gönderiyor; banka daha sonra müşteriyi arayarak onay sürecini tamamlıyor.

12 BİN TL EMEKLİ PROMOSYONU KİMLERE VERİLİYOR?

Ziraat Bankası’nın Eylül 2026 tarifesine göre en yüksek promosyon tutarı 12 bin TL seviyesinde bulunuyor. Banka bu ödemeyi aylık emekli maaşı 20 bin TL ve üzerinde olan müşterilere sunuyor. 20 bin TL’nin altında maaş alan emeklilerin promosyonu ise maaşlarının bulunduğu kademeye göre 5 bin TL, 8 bin TL veya 10 bin TL olarak hesaplanıyor.