Zara Gazze'nin şehitlerine saygısızlık yaptı

Dünyanın pek çok ülkesinde mağazası olan Zara adlı giyim ve ev tekstil markası moda çekiminde, Gazze’den geriye kalan enkaz görüntülerini çağrıştıran görseli kullandı. Gazze’nin şehitlerine doğrudan saygısızlık yaptı.

Bu moda çekiminde...

Gayri ahlaki bir duruş var.

Ülkeleri işgal edilen insanların acılarıyla dalga geçme var.

Gazze’nin şehitlerine küstahça bakış var.

Ortada bir haysiyet sorunu var, şiddet var.

Batı’nın Gazze’ye bakışının resmi var.

Aman uzak durun Zara markasından !

ABD AYNI FİLMİ YENİDEN ÇEKİYOR

Gazze’de İsrail aralıksız bir şekilde masum insanları öldürüyor. Dünya medyasına yansıyan fotoğraf kareleri katliamın boyutlarını gösteriyor.

İsrail neden bu kadar insanı öldürmesine rağmen kinini, nefretini frenleyemiyor. Bunu Mısır örneği ile anlatmak mümkün.

Mısır'da seçimle gelen, seçilmiş ilk cumhurbaşkanı ve Müslüman Kardeşler ‘in ülkedeki lideri Muhammed Mursi, mahkeme salonunda hayatını kaybetti.

Aslında o gün yaşananlar bugüne ışık tutuyor.

1928 yılında Mısır'da Hasan El Benna tarafından kurulan örgüt, siyasi hareket ve İslami yardımı birlikte yürüterek dünyadaki İslamcı hareketlere ilham verdi.

Hedefleri "İslamın ışığında hayır işleri yapmak". Bu yapı bir süre sonra gücünü fark edince siyasallaşıyor. Bu siyasallaşma bir anlamda normal, çünkü kitleler talepte bulunup motive ediyor. Gelinen süreç kaçınılmaz oluyor.

İhvan, Mısır genelinde şubeleşiyor. Şubelerde cami, okul ve spor kulübü yer alıyor. Üye sayısı hızla artıyor. 1940'larda Mısır'da 500 bin üyeye ulaşıyor. Bu yapının hızla büyümesi üzerine Mısır hükümeti 1948'de Müslüman Kardeşler ‘in çalışmalarını yasakladı. Oluşum suikasta karışmakla suçlandı.

Mısır'da 1952 yılında, "Hür Subaylar" grubunun düzenlediği askeri darbeyle Kral Faruk tahtından edildi. İhvan hareketi buna destek verdi. Örgütlenme devam etti.

1980'li yıllarda siyasal bir harekete dönüşebilmek için girişimlerde bulundu. Müslüman Kardeşler, 2000 yılındaki seçimlerde Mısır Meclisi'nde 17 sandalyeyi aldı. 5 yıl sonraki seçim sonuçları da çok başarılıydı. Meclis'teki sandalyelerin yüzde 20'sini kazandı. Dönemin Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek durumdan çok rahatsız oldu. Müslüman Kardeşleri çökertmek için operasyon başlatıldı. Yüzlerce üye tutuklandı. 2010 seçimleri yapıldı, İhvan mecliste bir sandalye bile kazanamadı. Seçim hilesiyle beraber sokaklar karışmaya başladı.

Tepkiler Mübarek'i istifaya zorladı, Şubat 2011'de yapılan ilk parlamento seçimlerinde Müslüman Kardeşler ‘in Özgürlük ve Adalet Partisi, Meclis'teki sandalyelerin yarısını aldı.

Mursi uzun yıllar süren mücadeleden sonra cumhurbaşkanı oldu.

Bu bir devrimdi. Bu devrime Mısır hazır değildi. İtirazlar arttı. Mursi sağ duyuyu hiç elden bırakmadı. Ama olmadı, izin vermediler sokaklar ayağa kalktı. Tansiyon yükseldi, ordu isteğine ulaştı.

Asker sokağa çıktı.

Anayasa askıya alındı.

Mursi ordu tarafından görevden alındı.

İhvan Mursi’nin görevden alınmasını kabul etmedi .

"Seçilmiş cumhurbaşkanına ve halkın iradesine karşı bir askeri darbe". Açıklamasını yaptı.

Olağanüstü hâl ilan edildi.

Darbenin ardından yaşananlar netti.

Küresel anlamda neler olduğunu anlamak mümkündü.

Müslüman ülkelerin bazıları İhvanı terör örgütü ilan ederken, bazıları ülkesinin kapılarını açtı ve maddi destek sağladı.

Bugün aynı durum Gazze’de yaşanıyor.

ABD, İsrail’i durdurmak istemiyor, masum insanların ölümü için silah veriyor.

Ateşkesi istemiyor, amaç Hamas’ı yok etmek.

BOŞANIRKEN ORTAYA ÇIKAR KALİTE

Pek çoğumuz boşanma vakası görmüş, okumuş ya da duymuşuzdur.

Boşanma sürecinde; malların paylaşımı,

çocukların velayeti,

manevi tazminat gibi … pek çok tatsız konu gündem olabilir.

Ama hiçbir boşanma, Ender Saraç ve Benan Saraç’ın boşanma sürecinde ki gibi bir boyuta ulaşmamalı.

Bu boşanma ötesi bir durum.

“Kendi evladına taciz” ifadesi korkunç bir iddia.

Eşcinsellik iddiası keyifle servis edildi. Anlatıldı. Konuşuldu. Görüntüler üzerine yorum yapıldı. Taraf oluşturuldu.

Bu denli çirkinleşen, ölçüyü kaçıran hatta kontrol sorunu olan insanlar neden evlenir ki. Hadi evlendiler neden çocuk yapar, ruhsal, zihinsel ve düşünsel anlamda kendileri ne kadar sağlıklı ki …

Boşanırken çiftlerin bu denli çirkinleşmesi kaliteyi gösterir.

Benan-Ender Saraç çifti ortak bir çocukları olduğunu fark etmeli ve ona göre davranmalı. Yoksa telafisi mümkün olmayan derin yaralar çocuklarına miras kalacak.