Yusuf İslam'la sohbet eden Haluk Levent’in yardımına Emine Erdoğan yetişti
TRT World Citizen tarafından düzenlenen ödül törenine katılan Emine Erdoğan Yusuf İslam’la sohbet eden Haluk Levent'in imdadına yetişti.
Emine Erdoğan, TRT bünyesinde 2017 yılında kurulan sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen tarafından bu yıl ikincisi Hasköy İplik Fabrikasında düzenlenen ödül törenine katıldı. Ödül töreninin hemen öncesinde verilen yemekte bir görevli Haluk Levent’in yanına gelerek Yusuf İslam’ın kendisi ile tanışmak istediğini belirtti.
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Araya Emine Erdoğan girdi
Haluk Levent de 'tabii ki' deyip Yusuf İslam’ın oturduğu yere doğru gidip onunla tanıştı ve sohbet etmeye başladı.İngilizce olarak bir şeyler anlatmaya çalışırken hemen araya Emine Erdoğan girerek Haluk Levent’in ifade edemediği cümlelerin çevirisini yaptı. Haluk Levent Yusuf İslam’a “sizin lisa lisa şarkınızı çok dinlerdim” dedi.Emin’e Erdoğan da “evet ben de çok dinlerdim” dedi.
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