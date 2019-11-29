Yusuf İslam'la sohbet eden Haluk Levent’in yardımına Emine Erdoğan yetişti

Araya Emine Erdoğan girdi

Haluk Levent de 'tabii ki' deyip Yusuf İslam’ın oturduğu yere doğru gidip onunla tanıştı ve sohbet etmeye başladı.İngilizce olarak bir şeyler anlatmaya çalışırken hemen araya Emine Erdoğan girerek Haluk Levent’in ifade edemediği cümlelerin çevirisini yaptı. Haluk Levent Yusuf İslam’a “sizin lisa lisa şarkınızı çok dinlerdim” dedi.Emin’e Erdoğan da “evet ben de çok dinlerdim” dedi.