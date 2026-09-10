YKS ek tercihleri için gözler ÖSYM’de! 2026 ikinci tercihler ne zaman başlayacak?

2026 YKS merkezi yerleştirme sürecinin ardından ek tercih dönemi adayların gündemine girdi. “YKS ek tercihler ne zaman?”, “2026 YKS 2. tercihler başladı mı?”, “Boş kontenjanlar belli oldu mu?” ve “Ek tercihler nereden yapılacak?” gibi sorular araştırılıyor. ÖSYM, merkezi yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos’ta açıkladı ancak ek tercih takvimini henüz ilan etmedi. Peki YKS ek tercihleri hangi tarihte başlayacak, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2026 YKS EK TERCİH TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

10 Eylül 2026 itibarıyla ÖSYM, 2026 YKS ek yerleştirme tercih tarihlerini resmi olarak açıklamadı. ÖSYM’nin YKS duyurularında şu ana kadar 18 Ağustos tarihli merkezi yerleştirme sonuçları yer alıyor. Ek yerleştirme işlemlerine ilişkin yeni kılavuz ve tercih başlangıç tarihi henüz yayımlanmadı.

YKS 2. TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM kesin tarihi henüz duyurmadı. Geçen yıl 2025-YKS ek yerleştirme tercihleri 25 Eylül’de başlamıştı. 2026 takviminin de ÖSYM’nin ek yerleştirme kılavuzunu yayımlamasıyla netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle adayların resmi duyuru gelmeden sosyal medyada paylaşılan tarihleri kesin bilgi olarak değerlendirmemesi gerekiyor.

YKS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Ek yerleştirmede kullanılacak nihai boş kontenjan listesi henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. Boş kontenjanlar, merkezi yerleştirme sonunda dolmayan programlar ile kayıt sürecinin ardından boş kalan kontenjanlar dikkate alınarak ek yerleştirme kılavuzunda adaylara sunulacak. Kılavuz yayımlandığında üniversite, bölüm ve kontenjan bilgileri de netleşecek.

YKS EK TERCİHLER NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

ÖSYM’nin önceki tercih süreçlerinde olduğu gibi ek tercihlerin de Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda alınması bekleniyor. Merkezi yerleştirme tercihlerinde adaylar işlemlerini T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM AİS veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yaptı. Ek yerleştirme kılavuzu açıklandığında tercih sayısı, ücret ve işlem adımları da kesinleşecek.

YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?

Ek yerleştirme sürecinde adayların tercih hakkı ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzdaki kurallara göre belirlenecek. Genel uygulamada merkezi yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, puanlarının yettiği ve boş kontenjan bulunan programları tercih edebiliyor. Merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adayların ek yerleştirmeden yararlanıp yararlanamayacağına ilişkin kesin koşullar 2026 kılavuzunda yer alacak.

2026 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

ÖSYM, 2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçlarını 18 Ağustos 2026 tarihinde açıkladı. Merkezi tercih işlemleri ise 29 Temmuz’da başlayıp 10 Ağustos saat 23.59’da sona erdi. Şimdi adaylar ek yerleştirme kılavuzunun ve boş kontenjan listesinin yayımlanmasını bekliyor.