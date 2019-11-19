Yıldız Kenter'in cenazesinde gözyaşları sel oldu Ekrem İmamoğlu söz verdi

Tören başladı: Saat 10:00'da başlayan oyuncu Nevra Serezli, Deniz Uğur, Sumru Yavrucuk, Melek Baykal, Tamer Levent, Bülent Şakrak, Ali Poyrazoğlu, Okan Yalabık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve pek çok ünlü isim katıldı. Usta sanatçıyı yalnız bırakmayan isimler, sahneye çıkıp kısa kısa Yıldız Kenter'den bahsetti.