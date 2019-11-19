Yıldız Kenter'in cenazesinde gözler kızını aradı ünlüler cenazeye akın etti
91 yaşında hayatını kaybeden Yıldız Kenter'in cenazesi, Kenter Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen törenin ardından Aşiyan Mezarlığı'nda defnedildi. Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, usta sanatçının adını taşıyan tiyatro sahnesi için harekete geçileceğini söyledi.
Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 17 Kasım akşamı hayatını kaybetmişti. Usta sanatçı için kendi adını taşıyan tiyatro sahnesinde bugün cenaze töreni düzenlendi. Törende gözler Yıldız Kenter'in kızını aradı.
Sabahın erken saatlerinde hazırlıklarına başlanan tören için Yıldız Kenter'in cenazesi Kenter Tiyatrosu'na getirildi. Tabutu sahneye, oyuncu Okan Yalabık, Bülent Şakrak ve zabıta ekipleri çıkardı.
Saat 10:00'da başlayan oyuncu Nevra Serezli, Deniz Uğur, Sumru Yavrucuk, Melek Baykal, Tamer Levent, Bülent Şakrak, Ali Poyrazoğlu, Okan Yalabık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve pek çok ünlü isim katıldı. Usta sanatçıyı yalnız bırakmayan isimler, sahneye çıkıp kısa kısa Yıldız Kenter'den bahsetti.
Boynumuzun borcudur: Ekrem İmamoğlu törende “İlelebet varolmak üzere Kenter Tiyatrosu’nu yenilemek boynumuzun borcudur! En kısa sürede alkışların dinmeyeceği bir salon haline getireceğiz!” ifadesini kullandı.