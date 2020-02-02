Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı!

Cenaze töreninde konuşan Ediz Hun, “Hepimizin başı sağ sağ olsun. Üzüntülüyüz. O zamanlar çektiğimiz filmlerde pırıl pırıl bir çocuktu. Oğlumu ya da ben onun babasını canlandırmaktaydım. Çok inişli çıkışlı bir yaşam sürdü. Çok genç yaş diyebileceğimiz bir zaman diliminde yanımızdan ayrıldı” dedi.