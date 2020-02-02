Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez son yolculuğuna uğurlandı!
Ömercik filmleriyle tanınan Ömer Dönmez, 61 yaşında hayatını kaybetti. Dönmez’i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.
Geçtiğimiz günlerde KOAH hastalığı sebebiyle yaşamını yitiren Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez bugün son yolculuğuna uğurlandı. Dönmez'in cenaze namazı Üsküdar'da bulunan Selimiye Camii’nde kılındı.
Öğle vaktinde kılınan cenaze namazına Dönmez’in ailesi, Yeşilçam oyuncularından Ediz Hun, Zeynep Değirmencioğlu, İzzet Günay ve çok sayıda seveni katıldı. Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu bir an olsun tabutun başından ayrılmadı.
Tabutu başına Ömercik’in oynadığı filmlerin yer aldığı kitap konuldu. Kitabı eline alan Ediz Hun, tek tek sayfalara bakarak Ömer Dönmez ile oynadığı filmlere baktı. Ediz Hun, cenazede basın mensuplarına bir de konuşma yaptı.
Cenaze töreninde konuşan Ediz Hun, “Hepimizin başı sağ sağ olsun. Üzüntülüyüz. O zamanlar çektiğimiz filmlerde pırıl pırıl bir çocuktu. Oğlumu ya da ben onun babasını canlandırmaktaydım. Çok inişli çıkışlı bir yaşam sürdü. Çok genç yaş diyebileceğimiz bir zaman diliminde yanımızdan ayrıldı” dedi.