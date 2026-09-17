YENİ Parti'de olası bir isim değişikliğinin faturası ortaya çıktı! İşte kasadan çıkacak para

YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışması sürerken, olası bir isim değişikliğinin partiye çıkaracağı maliyet de gündeme geldi. tv100'de Buket Aydın ile Doğrudan programı 81 il ve 900’ün üzerindeki ilçe teşkilatını dikkate alarak yaklaşık maliyeti kalem kalem hesapladı.

TABELA VE LOGO DEĞİŞİMİ 30 MİLYON TL’Yİ BULABİLİR

Buna göre yaklaşık 1000 tabela ve logonun değiştirilmesinin 15-30 milyon TL, söküm, montaj ve nakliye giderlerinin ise 3-5 milyon TL arasında maliyet oluşturabilir.

BAYRAKTAN KARTVİZİTE TÜM KURUMSAL KİMLİK YENİLENECEK

Bayrak, flama, kapı ve cephe giydirmelerinin yenilenmesi 3-6 milyon TL, antetli kağıt, kartvizit, dosya, kaşe ve yaka kartı gibi materyallerin değiştirilmesinin ise 2-4 milyon TL arasında bir maliyet yaratabilir.

Bunun yanı sıra teşkilat araçlarının yeniden giydirilmesi, genel merkez ve teşkilatların kurumsal kimliğinin yenilenmesi, internet sitesi, sosyal medya hesapları, afiş, pankart ve broşürlerin değiştirilmesi gerekecek.

YENİ LOGO VE TANITIM İÇİN 3-7 MİLYON TL

Yeni logo, amblem, kurumsal kimlik çalışmaları ve yeni ismin tanıtımı için de yaklaşık 3-7 milyon TL harcama yapılabileceği öngörülüyor.

DOĞRUDAN MALİYET 33-69 MİLYON TL

tv100’ün yaklaşık hesabına göre yalnızca doğrudan yenileme maliyeti 33-69 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

TOPLAM FATURA 100 MİLYON TL’Yİ AŞABİLİR

Yeni ismin kamuoyuna tanıtılması ve marka yatırımının yeniden yapılması da hesaba katıldığında ise toplam maliyetin 100 milyon TL’yi aşabileceği değerlendiriliyor.