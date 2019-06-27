Yeni imajıyla çok konuşulan Burak Özçivit Romanya'yı birbirine kattı! İzdiham yaşandı

Son olarak, yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yer alacak Diriliş Osman dizisi için değiştirdiği imajı ile olay olan Burak Özçivit, yüzü olduğu markanın mağaza açılışı için Romanya'ya gitti. Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da hayranları tarafından yakın takipte olan Özçivit'in hayranları Romanya'da izdiham yarattı.