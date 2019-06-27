Yeni imajıyla çok konuşulan Burak Özçivit Romanya'yı birbirine kattı! İzdiham yaşandı
Burak Özçivit, yüzü olduğu markanın mağaza açılışı için Romanya'ya gitti. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan ünlü oyuncunun hayranları izdiham yarattı.
Son olarak, yeni sezonda TRT 1 ekranlarında yer alacak Diriliş Osman dizisi için değiştirdiği imajı ile olay olan Burak Özçivit, yüzü olduğu markanın mağaza açılışı için Romanya'ya gitti. Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da hayranları tarafından yakın takipte olan Özçivit'in hayranları Romanya'da izdiham yarattı.
Burak Özçivit, marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics ile Romanya’yı ziyaret etti. Romanya Büyükelçisi ile birlikte markanın Bükreş AFİ AVM’de açılan 4. mağazasının kurdele kesme törenine katılan Özçivit, tören öncesinde de hayranlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla ilgilenerek fotoğraf çektirdi.
Romanya’da gördükleri ilgiden çok memnun olduklarını belirten Burak Özçivit, “Altınyıldız Classics ile uyumlu çalışmamızın sonuçlarının Türkiye sınırlarını aşmasından ve Romanya’da da bu kadar sıcak karşılanmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Burak Özçivit'in hayranlarının Romanya'da gösterdiği ilgi ve 'Özçivit izdihamı' ise kameralar şu şekilde yansıdı: