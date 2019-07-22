Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan 'Kandırıldım' dedi! Bomba bir Acun Ilıcalı itirafında bulundu!
Onur Büyüktopçu'nun yerine geçerek Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan, ''Acun'un tuzağına düştüm'' diyerek bomba bir itirafta bulundu.
TV8'in sevilen programı Yemekteyiz'in sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'dan devralan Seda Sayan, önceki gün basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Senelerdir gündüz kuşağında program yapan Sayan, uzun süren çekim saatlerine sitem etti.
Magazinn.com'un mikrofonuna samimi açıklamalar yapan Sayan, Acun Ilıcalı'ya şu sözlerle sitem etti: "Kandırıldım, Acun'un tuzağına düştüm. Çekimler bir türlü bitmiyor. Yarışmacılar yemekleri değil, birbirlerini yiyorlar. Bunca yıl sabah programı yaptım bu kadar uzun süren ve sonu gelmeyen çekimler görmedim. Yarışmacılar beni bile susturuyor."
Çekimlerde yorulmasına rağmen çok eğlendiğini de belirten Sayan, "Safiye Soyman tatile çağırıyor gidemiyorum, başka arkadaşlarım Çeşme ve Bodrum'a çağırıyor yine gidemiyorum. Ben sandım ki, haftada 2-3 gün çalışırım biter ama bitmiyor." şeklinde konuştu.
Rap şarkı yapmak istiyorum: Seda Sayan, son dönemde moda olan rap müziğe olan ilginin artmasına da kayıtsız kalmadığını açıkladı. "Rap şarkı yapmak istiyorum. Onu da Sergio ile birlikte yaparız" diyen güzel sanatçı, yakın zamanda Sezen Aksu ve Şehrazat şarkıları söyleyeceğini de sözlerine ekledi.