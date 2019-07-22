Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan 'Kandırıldım' dedi! Bomba bir Acun Ilıcalı itirafında bulundu!

Rap şarkı yapmak istiyorum: Seda Sayan, son dönemde moda olan rap müziğe olan ilginin artmasına da kayıtsız kalmadığını açıkladı. "Rap şarkı yapmak istiyorum. Onu da Sergio ile birlikte yaparız" diyen güzel sanatçı, yakın zamanda Sezen Aksu ve Şehrazat şarkıları söyleyeceğini de sözlerine ekledi.