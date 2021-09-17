Yaşar İpek'ten THY isyanı: Diyarbakır uçağı Urfa'ya indi, 6 saattir havadayız!
Ünlü şarkıcı Yaşar İpek konser vermek üzere Diyarbakır'a doğru yola çıktığı Türk Hava Yolları (THY) uçağının Şanlıurfa'ya inmesine, uçak içinde çektiği videoyu sosyal medyada paylaşarak isyan etti. İpek 6 saat havada kaldıklarını iddia etti!
Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, Diyarbakır konseri için dün akşam 7’de kalkan Türk Hava Yolları (THY) Diyarbakır uçağının Şanlıurfa’ya inmesine isyan etti. İpek, uçak içinde çektiği tepki videosunu “Urfa’ya indirdiler bizi. Diyarbakır’da yaprak kıpırdamıyor, rüzgar var diyorsunuz…Dünyanın en eski uçağına bindirip canımızı riske attın THY" notuyla Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.
'Eski model uçak' tepkisi
Uçağa bindiği anda uçak içinden bir fotoğraf paylaşan İpek, "Bilet alırken uçakların modellerini yazarsanız, bu uçağa binmezdim mesela... En üst sınıftan bilet sat, comodore bilgisayar, manuel koltuk ayarlama falan... Türk Hava Yolları yazık, bu uçakların ne işi var havada?" notunu düştü.
Yaşar İpek isyan etti: 6 saattir havadayız!
Sosyal medya hesabından hikaye olarak bir tepki yazısı paylaşan Yaşar İpek, çok eski bir model uçakla havalandıklarını iddia ederek hem THY'ye hem de uçağı kaldıran pilota isyan etti. İpek şu ifadelerle paylaşım yaptı:
Allah sizi bildiği gibi yapsın! Pisti iki kere ucundan pas geçtiler. İnsanlar çığlık çığlığa... Ve Urfa'ya indirdiler bizi! Diyarbakır'da yaprak kımıldamıyor. Rüzgar var diyorsunuz, Esenboğa'dan giden arkadaşlarımız bizden önce inmişler bile. Biz inemedik ve Urfa'dayız Türk Hava Yolları!
"Canımızı riske attın"
Rezaletsin! Canımızı riske attın dünyanın en eski uçağına bindirip havalandın... Bunu kaldıran pilota ne demeli... "