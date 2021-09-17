Yaşar İpek'ten THY isyanı: Diyarbakır uçağı Urfa'ya indi, 6 saattir havadayız!

Yaşar İpek isyan etti: 6 saattir havadayız!

Sosyal medya hesabından hikaye olarak bir tepki yazısı paylaşan Yaşar İpek, çok eski bir model uçakla havalandıklarını iddia ederek hem THY'ye hem de uçağı kaldıran pilota isyan etti. İpek şu ifadelerle paylaşım yaptı:

Allah sizi bildiği gibi yapsın! Pisti iki kere ucundan pas geçtiler. İnsanlar çığlık çığlığa... Ve Urfa'ya indirdiler bizi! Diyarbakır'da yaprak kımıldamıyor. Rüzgar var diyorsunuz, Esenboğa'dan giden arkadaşlarımız bizden önce inmişler bile. Biz inemedik ve Urfa'dayız Türk Hava Yolları!