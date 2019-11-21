Yasak Elma dizisinin Halit'i Talat Bulut "Vıttırı Vızzık Adamlar" şarkısıyla dans etti
Yasak Elma dizisinde Halit karakterine hayat veren Talat Bulut, Hilmi Şahballı'nın "Vıttırı Vızzık Adamlar" şarkısıyla dans etti.
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, sosyal medya hesabından yayınladığı dans videosuyla herkesi kahkahalara boğdu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bulut, halk ozanı Hilmi Şahballı'nın "Vıttırı Vızzık Adamlar" şarkısıyla dans etti.
Yasak Elma dizisinde sert mizacıyla tanınan Talat Bulut'un dans ettiği eğlenceli hali takipçilerini şaşırtırken birçok yorum ve beğeni de aldı. Bulut'un takipçileri, "Yasak Elma'daki Halit Argun'un ardından sizi böyle görmek bir tuhaf geldi bana. Her halinizle seviyorum sizi başarılar diliyorum", "Allah'ım neşenizi bozmasın" ve "Adamın ruhu genç, ben bu yaşımda hayattan soğudum" yorumları yaptı.
Öte yandan Yasak Elma'da ortalığı karıştıran taciz olayına verilen takipsizlik kararının ardından, Talat Bulut'un açtığı tazminat davasında da karar verildi.
Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden dizinin kostüm asistanı Özge Ş., ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Bu olay günlerce konuşulmuştu.