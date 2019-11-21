Yasak Elma dizisinin Halit'i Talat Bulut "Vıttırı Vızzık Adamlar" şarkısıyla dans etti

Yasak Elma dizisinde sert mizacıyla tanınan Talat Bulut'un dans ettiği eğlenceli hali takipçilerini şaşırtırken birçok yorum ve beğeni de aldı. Bulut'un takipçileri, "Yasak Elma'daki Halit Argun'un ardından sizi böyle görmek bir tuhaf geldi bana. Her halinizle seviyorum sizi başarılar diliyorum", "Allah'ım neşenizi bozmasın" ve "Adamın ruhu genç, ben bu yaşımda hayattan soğudum" yorumları yaptı.

İşte Talat Bulut'un dans videosu