Yağmur Sarnıç videosu dehşet Emre Aşık şikayet etti kızının kan donduran sözleri!
Futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç'ın küçük kızı Elvin'in annesinin onu öldüreceğini söylediği video gündeme otururken, Elvin'in okul müdürünün ifadesi de kan dondurdu. Yağmur Sarnıç 'kızımı dövün' demiş.
Boşanma davaları çekişmeli bir şekilde süren eski milli futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç hakkında ortaya çıkan iddialar kan dondurucu. İddiaya göre eski milli futbolcu bir gün Yağmur Sarnıç evde yokken eşyalarını almaya gidiyor ve çocuklarının darp edildiğini görüyor. Bakıcı S.S. çocukları annesinin dövdüğünü söylüyor.
Kanal D'deki 2. Sayfa programına katılan Yağmur Sarnıç ise çocukları bakıcılarının dövdüğünü söyleyerek canlı yayında şöyle bir hikaye anlatıyor: "Bu olay yaşandığında ben evdeydim. Çocuklarımı 7/24 evde tutacak halim yok. Gittikleri yer sitenin güvenlikli kamerası olan oyun alanı. Ben o arada evdeyim, oğlumla ilgileniyorum. Bir yardımcı izinli olduğu için, diğer yardımcı kızları parka götürdü.
O götürdüğü yerin her yerinde kamera var. Ben çocuklarımı ipsiz sapsız kimsenin bilmediği bir yere göndermedim. Sitenin oyun alanı. Benim haberim olmadan zaten kimse dışarı çıkamaz… Emre Aşık artık benim eşim değil, o görüntüleri izleyince bakamıyor ya kendisi daha önce çocukları defalarca dövdü. Şu an orada rol yapıyor."
''Anne bizi öldürür!''
Yağmur Sarnıç'ın bu iddiasının ardından Emre Aşık, sosyal medyada öyle bir video yayınlıyor ki küçük kızın söyledikleri dehşete düşürücü: Videoda 3 yaşındaki çocuk, babasına "Annemin yanına gitme seni öldürür" dediği anlar ve ''Anne bizi öldürür'' sözleri tüm gerçeği gün yüzüne çıkarır şekilde.
Yağmur Sarnıç'ın kızının 'seni öldürür' dedi video