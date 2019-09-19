Vergi kaçıran Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesine bakın! Aylık kazancı bu olamaz

"Şikayetçi oldum"

Kıvanç Tatlıtuğ'a duruşmada hakim, 2012-2013 yılları arasında sahte fatura düzenlediği iddiasını da sordu. Sanık sandalyesinde olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu öne süren Kıvanç Tatlıtuğ, şunları söyledi:

-"Mali müşavirim zamanında her ay bana profesyonel hizmet karşılığında fatura kesti. Kendisine banka yoluyla, resmi olarak şu an yargılanmakta olduğunum faturalar miktarının çok üstünde ödeme yaptım. Gelir defterime bu ödemeleri işlememiştir. Kendisinden de dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldum".