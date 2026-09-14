Vanlı Kara Haydar'ın ardından eşi Çağla Öz Tançalan da tutuklandı

Türkiye'nin gündemine oturan Van'daki altınlı düğünle ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

“Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz Tançalan da tutuklandı.

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ MASAK'A TAKILDI

Mehmet Fatih Tançalan ile Çağla Öz'ün düğününde takılan kilolarca altın, kamuoyunda gündem olmuş, ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından inceleme başlatılmıştı.

VANLI KARA HAYDAR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Tançalan, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

FENOMEN GELİN ALTINLAR YAKALANINCA TESLİM OLDU

Soruşturma kapsamında Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verildi. Kararın ardından bir süre kendisinden haber alınamayan Öz Tançalan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çağla Öz Tançalan, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

KAYIP ALTINLAR ODUNLUKTAN ÇIKMIŞTI

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla 12 Eylül'de Muradiye ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, evin odunluk bölümünde bulunan bir valiz içerisinde Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen altınlar ele geçirildi.

Altınlara el konulurken ev sahibi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise sürüyor.

Mehmet Fatih Tançalan ve Çağla Öz'e ait olduğu değerlendirilen ve odunluktan çıkan eşyalar:

- 66 bilezik

- Altın kemer

- Gerdanlık

- '24 VKH' yazılı altın kaplama telefon

- Birçok ziynet eşyası

- Döviz