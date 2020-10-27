Utanmadan video paylaştı Mehmet Akif Alakurt herkesin canını tehlikeye attı

Son olarak sosyal medya takipçisine ettiği küfürle adından söz ettiren Mehmet Akif Alakurt, yine oldukça kötü bir olayla gündeme geldi. Oyunculuğu bıraktığından beri takipçileri ve hayranları tarafından tepki gören hamlelere imza atan Alakurt, bu kez hem kendisinin hem de çevresindekilerin canını hiçe saydı.