Usta oyuncu Münir Canar hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun usta ismi Münir Canar Ankara'da 81 yaşında hayatını kaybetti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Canar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Türk tiyatrosunun usta ismi, Devlet Tiyatrolarından emekli oyuncu ve yönetmen Münir Canar, 81 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Canar'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. 22 Nisan 1945'te Ankara'da doğan sanatçı, tiyatro sanatçısı Salih Canar'ın oğludur.

1967 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun olup aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaya başladı.

Devlet Tiyatroları bünyesinde uzun yıllar oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere katkı sağladı.

Sinema ve televizyonda da yer alan Canar, özellikle Kaynanalar dizisindeki 'Katip Kerim' rolü ve Oflu Hoca'nın Şifresi 2 gibi yapımlarla tanındı.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Devlet Tiyatrolarının usta ismi, hocamız Münir Canar'ı kaybettik. ​Türk tiyatrosunun, sinemasının ve televizyon ekranlarının en değerli çınarlarından, Devlet Tiyatrolarından emekli duayen sanatçımız, hocamız Münir Canar'ın 81 yaşında aramızdan ayrılmasının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ömrünü sanata adayan Münir Canar, Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak pek çok esere hayat verdi. Sahnedeki güçlü yorumunun yanı sıra sinema ve televizyon ekranlarında da kendine özgü oyunculuğuyla derin izler bıraktı. Değerli üstadımız Münir Canar'ı saygı, sevgi ve rahmetle anıyor, başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm sanat camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, hatırası daim olsun. ​Seni çok özleyeceğiz."

MÜNİR CANAR KİMDİR?

Merhum tiyatro sanatçısı Salih Canar'ın oğlu olan Münir Canar, 22 Nisan 1945'te Ankara'da dünyaya geldi.

1967'de Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yapmaya başladı.

Canar, uzun yıllar boyunca Devlet Tiyatroları çatısı altında pek çok tiyatro oyununda sahne aldı ve yönetmenlik yaptı.

Tiyatronun yanı sıra sinema ve televizyon projelerinde rol alan Canar, özellikle Kaynanalar dizisindeki "Katip Kerim" rolü ve Oflu Hoca'nın Şifresi 2 gibi yapımlarla tanındı.