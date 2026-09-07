Başlık: Üniversitelilere büyük müjde! 2026 Öğrenci affı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? Kampüse dönüş vakti! Öğrenci affı başvuruları ne zaman bitiyor, kimleri kapsıyor? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? YÖK öğrenci affı başvuru şartları, e-Devlet ekranı ve son tarih Eğitimini yarıda bırakanlar dikkat! Öğrenci affı başvurusu nereden yapılır, son gün ne zaman? Spot: “Öğrenci affı başvurusu ne zaman, nasıl, nereden yapılır?”, “2026 öğrenci affı başvuruları ne zaman bitecek?” soruları eğitim hayatına geri dönmek isteyen binlerce öğrenci adayı tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen çalışma kapsamında, çeşitli nedenlerle üniversite ile ilişiği kesilen öğrencilerin haklarına yeniden kavuşması için başvuru takvimi ve e-Devlet başvuru ekranı erişime açıldı. Haber: Yükseköğretim kurumlarından kaydı silinen veya eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren öğrenci affında başvuru süreci resmen başladı. Lisans, ön lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görürken ilişiği kesilen adaların faydalanabildiği düzenleme kapsamında süreç e-Devlet üzerinden yürütülüyor. Hak kaybı yaşamak istemeyen adaylar, üniversitelerine geri dönebilmek adına başvuru şartlarını ve son tarihi mercek altına aldı. Peki, öğrenci affı başvurusu ne zaman, nasıl ve nereden yapılır? 2026 öğrenci affı başvuruları ne zaman sona erecek? İşte başvuru ekranı ve tüm detaylar…

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK, SON TARİH NE ZAMAN?

YÖK tarafından açıklanan takvime göre, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için öğrenci affı başvuruları Eylül ayı içerisinde alınmaya başlandı. Adayların kütüphane, harç veya idari yükümlülüklerini tamamlayarak başvurularını en geç 30 Eylül 2026 tarihi mesai bitimine kadar tamamlaması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Öğrenci affı başvuruları kişisel kolaylık sağlamak adına dijital ortamda e-Devlet portalı üzerinden veya şahsen/posta yoluyla ilişiğin kesildiği üniversitelerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na yapılabilmektedir. Adaylar e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra "Yükseköğretim Kurulu / Üniversite Abla/Kayıt Yenileme Başvurusu" hizmet ekranını kullanarak belgelerini sisteme yükleyebilir ve başvurularını onaylayabilirler.

KİMLER ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANABİLİR, ŞARTLAR NELER?

Öğrenci affı, terör, kasten işlenen suçlar, hırsızlık, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar dışında kalan sebeplerle üniversiteden ilişiği kesilen tüm öğrencileri kapsamaktadır. Kendi isteğiyle kaydını sildirenler, devampsızlık veya azami süre aşımı nedeniyle kaydı silinen öğrenciler düzenlemeden faydalanarak eğitimlerine kaldıkları sınıftan veya dönemden devam edebilmektedir.