Twitter'da Kanal D Sadakatsiz dizisinin o sahnesi olay oldu Cansu Dere konuşuldu
Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz dün akşam yeni bölümüyle yayımlandı. Sadakatsiz'in başrol oyuncusu Cansu Dere, Twitter'a damgasını vurdu.
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un olduğu Sadakatsiz dizisi, dün akşam yine herkesi ekranlara kilitledi. Dizinin ikinci bölümünde Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakterinin aldatıldığını öğrenmesi geceye damga vurdu. Cansu Dere'nin oyunculuğu ise Twitter'ı salladı.
Yayımlanan son bölümde Asya, Volkan'a ihaneti itiraf etmesi için bir fırsat tanıdı. Aldatıldığının farkına varan Asya, Volkan'la konuşmak için çabalıyor hatta ihanetini itiraf ederse her şeyin eskisi gibi olacağını söylüyor.
Üstelik Asya, Volkan'ın sevgilisinin hamile olduğunu bilmesine rağmen bu konuşmayı yapıyor ve hala Volkan'ı sevdiğini söylüyor. Fakat Volkan, itiraf etmek yerine tamamen inkar ediyor ve Asya'yı güvensizlikle suçluyor.
Ayrıca Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkiledi. Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst etti. Asya, Volkan'ın sevgilisinin hamilelik haberini metresine kendisi verdi. O anlar sosyal medyayı salladı.