TV8 Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu stüdyoda yere kapaklandı! İşte o anlar
Doya Doya Moda yarışmasında jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, çekimler esnasında podyumda yürürken yere kapaklandı. O anları Instagram hesabından yayımladı.
Zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasından jürilik yapan Gülşah Saraçoğlu, çekim esnasında talihsiz bir kaza yaşadı.
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Çekimlere başlarken beyaz kıyafetiyle podyumda yürüyen Saraçoğlu, elbisesine takılarak yere kapaklandı.
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Set ekibinin yardıma koştuğu Gülşah Saraçoğlu, bir süre yerden kaldırılamadı. ''İyi misin'' soruları eşliğinde yerden kaldırılmaya çalışıldı.
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Gülşah Saraçoğlu ise iyi olduğunu söylemesinin ardından kahkahalara boğuldu.
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