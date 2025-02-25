Türkiye’nin İletişim Gücü ve Küresel Kriz Yönetiminde İletişim Başkanlığının Rolü

İletişim Hiç Bu Kadar Etkili Olmamıştı, olamamıştı…

AK Parti kongresinde durum tespitini pek çok arkadaşım yaptı. Ben bir iletişimci-akademisyen olarak kongrenin iletişim dili, verdiği mesajlar, kucaklayıcı ve birleştirici, ayrıksı olmayan ifadelerini desteklediğimi belirtmek isterim. Bir de bu iletişim dilinin kullanılması için emek harcayanları yürekten tebrik ederim.

İletişim sadece lokalde değil küresel anlamda da çok çok önemli.

Dünyada son yıllarda derinleşen krizler, çatışmalar, dezenformasyon ve küresel belirsizlikler yaşanmaktadır. Bu süreçte iletişim ve dezenformasyonla mücadele hayati önem taşımaktadır. Türkiye son yıllarda geliştirdiği etkili iletişim stratejileri ve kriz yönetim mekanizmalarıyla küresel bir aktör olarak yerini almış durumdadır.

Özellikle kriz bölgelerinde yer alan Ortadoğu, Afrika ve Asya’daki birçok ülke, Türkiye’nin bu alandaki deneyim ve kapasitesinden faydalanmak için iş birliğini arttırıyor. Türkiye, bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik yürüttüğü diplomatik çabaların yanı sıra, kriz yönetimi ve stratejik iletişim alanında örnek model sunuyor. Özellikle bilgi güvenliği ve kamuoyunun doğru yönlendirilmesi Türkiye’nin tecrübe sahibi olduğu alanlardır.

Son dönemde yaşanan bölgesel çatışmalar ve insani krizlerde, Türkiye’nin iletişim mekanizmaları devreye girerek dezenformasyon dalgalarına karşı koymuş ve uluslararası kamuoyunu doğru bilgilendirme noktasında kritik bir misyon üstlenmiştir.

Sahada yapılan çalışmalarda dezenformasyon ağlarının nasıl işlediği, kriz dönemlerinde nasıl bir bilgi kirliliği oluştuğu ve buna karşı nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda Türkiye’nin sunduğu model dikkat çekicidir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin öncülüğünde yürütülen çalışmalar, kriz anlarında doğru bilginin yayılmasını sağlıyor hem de manipülatif söylemlerle mücadelede etkin bir rol üstleniyor.

Bu merkez, ulusal güvenliğin yanı sıra uluslararası düzeyde de dezenformasyonun etkilerini azaltan bir yapı olarak dikkat çekiyor. Özellikle sosyal medyanın bilgi manipülasyonu için bir araç hâline geldiği günümüzde, dezenformasyonla mücadelede Türkiye olarak atılan adımlar, birçok ülke için referans oluşturuyor.

Türkiye’nin kriz iletişimi ve dezenformasyonla mücadelede sağladığı başarı, iletişim diplomasisinin ne kadar önemli bir alan olduğunu da gözler önüne seriyor. Küresel güç mücadelesinin iletişim üzerinden yürütüldüğü bir çağda, doğru bilginin yayılması ve manipülatif unsurların bertaraf edilmesi, sadece ulusal güvenlik açısından değil, küresel istikrar açısından da kritik bir unsur hâline gelmiştir.

Türkiye, bu noktada geliştirdiği stratejilerle hem ulusal hem de uluslararası alanda etkili bir iletişim yönetimi sağlamakta ve kriz bölgeleriyle iş birliğini artırarak küresel bir model oluşturmaktadır.

Kriz anında doğru bilginin yayılmasını sağlamak,

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik girişimleri bertaraf etmek,

İletişim diplomasisi ile bölgesel barışı desteklemek,

Türkiye’nin uluslararası alandaki etkin rolünü daha da güçlendirmiştir.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar, Türkiye’yi iletişim alanında küresel bir aktör olarak konumlandırmıştır.

Ülkemizde medya-iletişim dünyasında var olan belirsizliklerin üzerine akılla, teknolojiyle, bilimle ve nezaketle giden, Hükümete medya gücüyle “meydan okuyanlara” meydan okuyan yüksek aklın sahibi Sayın Altun’dur.

Bugüne kadar girilmemiş, girilmeye cesaret edilememiş o mahallelere emin adımlarla girip krizleri çözen, belirsizliğe son veren, akıl tutulması yaşayarak köşelerine sinen pek çok yapının inşası, geri kazanımı yine iletişim diliyle olmuştur.

Hatta dünyada milyonlarca insanın, Müslüman’ın umudu olan Türkiye’mizin hızlı, güçlü, kararlı ve cesaretle ilerlemesinde, küresel dünyada söz sahibi olmasında, iletişimle ortaya koyduğu karşı konulamaz itibardaki emeğin, başarının sahibi Sayın Fahrettin Altun ve önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıdır.

Sayın Altun; ilkeli ve adil bir duruş sergileyerek, insanı odak noktasında tutmak suretiyle ülkemizi uluslararası arenada aranan Türkiye olma konumuna taşımıştır. Başarmıştır.

2018’de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın tensipleriyle atanan Altun pek çok krizin yönetiminde uygun iletişim dilini kullanarak süreci etkin bir şekilde yönetmiştir.

Luhmann’ın sistem teorisine göre krizler, sistem ve sistem öğelerinin çevreleriyle olan ilişkilerini ve varlıklarını tehdit eden bir durumdur. Krizler, belirsizliği tetikler. Sürpriz etkisiyle ortaya çıkarlar, önden tahmin edilemez. Ancak Altun krizler öncesinde uyarı sinyallerini alabilecek kadar iletişime hakimdir.

Kamu diplomasisinin yumuşak fakat etkili olan iletişin dilini sakinlikle sağlayan gizli kahraman gecesini gündüzüne katıp ülkesine sahip çıkıyorsa, iletişimi ülkenin kaldıracı olarak en etkili şekilde modelliyorsa şahsım ve ülkem adına teşekkür ederim kıymetli hocam Prof. Dr. Fahrettin Altun’a…

İletişim hiç bu kadar etkili olmamıştı, olamamıştı.

Sağ olsun gizli kahramanlar.