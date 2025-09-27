Medeniyetlerin Vicdan Beşiği: Türkiye... "Biz Olmadan Olmaz" Diyor...

Türkiye artık sadece siyaset masalarında değil, vicdanın ve medeniyetin merkezinde söz söylüyor.

Bunun en somut delili, Emine Erdoğan’ın son yıllarda ortaya koyduğu çalışmalar...

Birileri hâlâ bu ülkenin değerlerini yok saymaya, milletimizin büyük yürüyüşünü küçümsemeye çalışsa da; biz çevreden kültüre, kadın emeğinden eğitime kadar her alanda kendi medeniyet kodlarımızla dünyaya yön veriyoruz.

Bugün “Sıfır Atık” dediğimizde mesele yalnızca çöpü ayrıştırmak değil. Bu bir zihniyet devrimidir! İsrafı reddeden, doğaya sahip çıkan, geleceği düşünen, köklerinden aldığı ilhamla dünyaya model olan bir duruştur.

Birleşmiş Milletler kürsüsünde örnek gösterilen bu anlayış, Batı’nın ikiyüzlü çevre politikalarına en güçlü cevaptır. Türkiye artık öğreten, yol açan, öncülük eden bir konumdadır.

Son olarak Japonya Veliaht Prensesi Akishino ile yapılan buluşma…

İşte bu, bir protokol fotoğrafı değil, kültür diplomasisinin en net tezahürüdür. Millet Kütüphanesi’nde Fatih Sultan Mehmet sergisinden Mevlana’nın Mesnevi’sine, Japon Kitaplığı’ndan çocukların küresel ısınma mesajlarına kadar her detay, aslında şu gerçeği haykırıyor: Türkiye dünyanın kültür beşiğidir.

Emine Erdoğan’ın zarif ve kararlı duruşu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu “yerli ve milli duruş”un aile cephesindeki yansımasıdır.

Batı’nın ikiyüzlü çevre politikaları karşısında bizim ortaya koyduğumuz bu vizyon, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için umut ışığıdır.

Bugün Türkiye, “biz de varız” demiyor. Türkiye, “biz olmadan olmaz” diyor.

İşte Emine Erdoğan’ın gayretleri, bu iddianın en net ispatı; bu milletin vicdan ve kültür gücünün en sağlam teminatıdır.