İzmir: Çöp Kent

Ecevit’in köy-kent projesi vardı. Gerçekleşmedi. CHP bu işi yanlış anladı, İzmir’i çöp kent haline getirdi.

Bugün Kordon’da yürüyen bir vatandaşın gördüğü manzara, köy hayatının üretkenliği değil; plastik şişelerle dolmuş, poşetlerle kaplanmış sahiller…

Alsancak’ın kaldırımlarında modern şehir düzeni yok; çöp dağları, kötü kokular var.

CHP’nin yönettiği İzmir, maalesef bir vizyonsuzluk anıtına dönüşmüş durumda. Evet, bu şehrin adı “çağdaş İzmir” diye pazarlanıyor, ama gerçekte ortada olan, çöplerin gölgesine mahkûm edilmiş bir şehir.

Festival yapmayı biliyorlar, afiş asmayı biliyorlar, nutuk atmayı biliyorlar… Peki, çöpleri toplamayı biliyorlar mı? Hayır!

Tunç Soyer döneminde sözde “temizlik kampanyaları” yapıldı. Peki, sonuç ne oldu? Daha kirli bir İzmir. Şimdi yeni yönetim iş başında, peki değişen bir şey var mı? Hayır. Çünkü CHP belediyeciliği, hizmet üretmeyi değil, vitrin yapmayı biliyor.

İzmirli, sabah evinden çıkarken çöp kokusunu soluyor. Çocuk parkında oynayan minikler atık yığınlarının arasında büyüyor. Körfez, çöplerle boğuluyor. Ve tüm bunların tek sorumlusu var: CHP.

İzmir halkı şunu hak etmiyor mu? Temiz sokaklar, yaşanabilir sahiller, çağdaş bir şehir…

Ama CHP’nin elinde İzmir, köy kent hayalinden çöp kent kabusuna dönüşüyor...

Ne diyelim, İzmirlilere sabırlar...