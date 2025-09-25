Neden olmasın?

Son yıllarda Teknofest ile birlikte Türkiye, genç nesillerin teknolojiye, bilime ve üretime nasıl sahip çıktığını gördü. Bayraklarla, coşkuyla, gururla… Peki, aynı ruh neden kültür alanında da yaşatılmasın?

Bir “Kültürfest”…

Adını bile duyduğunuzda yüreğinizi heyecanla dolduracak bir festival düşünün. Gençlerimizin kendi kültürünü, edebiyatını, sanatını, tarihini yeniden keşfettiği; yerli ve milli değerleri geleceğe taşıdığı bir şölen…

Kültürümüzün Yeniden Dirilişi

Unutmayalım ki teknoloji kadar kültür de bağımsızlığın temelidir. Savunma sanayinde nasıl kendi göklerimizi koruyorsak, kültürde de kendi kimliğimizi korumak zorundayız. Batı’nın dayattığı suni modeller yerine; Yunus’un şiirini, Karacaoğlan’ın sazını, Divan edebiyatının ihtişamını, halk oyunlarımızın coşkusunu yeniden sahneye taşımalıyız.

Gençler Sahiplenmeli

Bugün gençler sosyal medyada küresel kültür akımlarına hayranlıkla bakıyor. Oysa asıl gurur duyacakları hazineler kendi topraklarımızda saklı.

İşte Kültürfest, bu hazineyi gün yüzüne çıkaracak. Genç nesil hem köklerini tanıyacak hem de çağın diliyle yorumlayacak.

Türkiye Yüzyılı’na Kültürle Yürümek

Türkiye Yüzyılı sadece savunma sanayi, ekonomi ve siyasetle değil; kültürle de inşa edilmek zorunda.

Milli kültürünü koruyamayan hiçbir millet ayakta kalamaz. Bizim hedefimiz sadece gökyüzünde İHA uçurmak değil, gönüllerde Yunus’un sesiyle, Mevlana’nın nefesiyle, Hüdai’nin hikmetiyle ufuklar açmak olmalı.

Son Söz

Teknofest nasıl ki teknoloji sahasında bir devrimse, Kültürfest de kültür sahasında aynı devrim olmalıdır.

Çünkü kültürüne sahip çıkan gençlik, geleceğine sahip çıkan millettir.

Kutlu, baki ve daim olsun...