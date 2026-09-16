Türk Telekom bölgesel teknoloji gücünü Orta Asya'ya taşıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TTI, uluslararası alanda uçtan uca optimize edilmiş bağlantı çözümleri, siber güvenlik, bulut bilişim, toptan ses ve mobil dolaşım hizmetleri sunuyor.

Şirket, stratejik altyapısıyla bölgesel veri trafiğinde önemli bir rol üstlenirken, Türkiye'nin dijital vizyonunu küresel alanda temsil etmeyi sürdürüyor.

Milli mühendislik gücü ve uluslararası veri trafiğindeki deneyimiyle bölgesel pazarda faaliyet gösteren TTI, Orta Asya'da artan veri trafiği, yapay zeka ve bulut tabanlı hizmetler başta olmak üzere bölgenin dijitalleşme ihtiyaçlarına yönelik yatırım ve işbirliği fırsatları üzerinde çalışıyor.

Bu kapsamda Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen Küresel Operatör Bağlantısı Toplantısı (GCCM 2026) etkinliğinde Türkiye'nin bölgedeki dijital varlığını güçlendirmeye yönelik temaslar gerçekleştiren TTI, Azerbaycan, Kazakistan, Çin ve Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerin önde gelen operatörleriyle görüştü.

Görüşmeler kapsamında TTI, Türkiye üzerinden Orta Asya, Kafkaslar, Türk Cumhuriyetleri, İran, Irak ve Uzak Doğu'ya yönelik yeni trafik ve kapasite fırsatlarını değerlendirdi.

Uluslararası bağlantı altyapısının güçlendirilmesi, artan veri trafiğinin karşılanması ve yeni nesil dijital hizmetlerin geliştirilmesine yönelik yapılan görüşmelerde, TTI'nin bölgesel bağlantı ekosistemindeki rolünü pekiştirecek projeler için adımlar atıldı.

Denizaltı kablo ağının genişletilmesi, uluslararası fiber altyapının güçlendirilmesi, dijital varlık noktalarının artırılması ve teknoloji birikiminin yeni alanlara aktarılmasına yönelik yatırım ve işbirliği fırsatlarını değerlendiren TTI, Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri, Orta Asya ve Asya arasındaki dijital bağlantıda bölgesel merkez konumunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca TTI, Kazakistan merkezli Akashi Data Center ile Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı. Söz konusu işbirliği, TTI'nin Orta Asya'daki dijital bağlantı ekosistemini güçlendirme ve Türkiye'nin bölgesel dijital merkez olma hedefini destekleme stratejisinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

"Farklı alanlarda yeni fırsatları değerlendirmeye ve işbirlikleri geliştirmeye odaklanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom International Genel Müdürü Yavuz Yıldırım, Türk Telekom olarak milli teknoloji birikimleri, güçlü yatırımları ve uzman mühendisleriyle yalnızca Türkiye'nin değil, bölge coğrafyasının da teknoloji dönüşümünde öncü rol oynadıklarını belirtti.

Yıldırım, Türk Telekom International ile Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Türk Cumhuriyetleri'nden Orta Asya ve Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada stratejik bir dijital köprü oluşturduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Denizaltı kablo sistemlerini de kapsayan yaklaşık 50 bin kilometrelik uluslararası fiber ağımız, 24 ülkedeki 135'i aşkın varlık noktamız ve 200'den fazla iş ortağımızla güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir bir dijital bağlantı ekosistemi sunuyoruz. Özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Orta Asya, Türkiye'nin güçlü tarihi, ekonomik ve stratejik bağlarıyla önemli bir potansiyel taşıyor. Bu coğrafyanın hızla gelişen dijital ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, veri merkezleri, bulut bilişim, siber güvenlik, yapay zeka ve yeni nesil bağlantı teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda yeni fırsatları değerlendirmeye ve işbirlikleri geliştirmeye odaklanıyoruz."

Söz konusu yaklaşımla GCCM'de Azerbaycan, Kazakistan, Hindistan ve Çin başta olmak üzere farklı ülkelerin operatörleri ve küresel teknoloji şirketleriyle bir araya geldiklerini aktaran Yıldırım, görüşmelerde bölgesel bağlantı altyapısının geliştirilmesinden yeni trafik ve kapasite fırsatları ile denizaltı kablo yatırımlarına kadar geniş bir alanda işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirtti.

Yıldırım, bu temasların Türkiye'nin mühendislik gücü, teknoloji birikimi ve stratejik coğrafi konumunun bölgesel ölçekte oluşturduğu değeri bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayarak, "Akashi Data Center ile imzaladığımız Mutabakat Zaptı da bu vizyonun somut yansımalarından biri oldu. Bu mutabakat kapsamında veri merkezlerinin karşılıklı olarak bağlanması, ortak altyapı kullanımının değerlendirilmesi ve yeni nesil ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi gibi alanlarda işbirliği imkanlarını somut projelere dönüştürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgesel işbirliklerini yalnızca telekomünikasyon altyapısıyla sınırlı görmediklerine dikkati çeken Yıldırım, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Formula 1 gibi uluslararası organizasyonlar ve benzeri projelerde ortak çalışma imkanlarının geliştirilmesini de bölgesel işbirliğinin önemli alanlarından biri olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Yıldırım, dijital çağın ihtiyaçlarına yönelik sundukları çözümlerle yalnızca veriyi değil, bağlantı kalitesini, operasyonel sürekliliği ve uluslararası etkileşimi de sağladıklarını vurgulayarak, "Dijital varlık noktalarımızı ve uluslararası fiber ağımızı genişletmek için küresel teknoloji devleriyle yeni iş fırsatları ve işbirlikleri için çalışmaya, ülkemizin bölgesel güç olma vizyonuna milli teknoloji birikimimizle katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.