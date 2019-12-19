Tunç Başaran son yolculuğuna uğurlandı gerçek ölüm nedenini abisi açıkladı

Törende basın mensuplarına açıklama yapan oyuncu Meriç Başaran, ağabeyinin hiç kanser tedavisi olmadığını söyleyerek, şunları aktardı:

"(Ağabeyim) Kanserden vefat etmedi. Kanserden ölmek ayıp bir şey değil. Bunun altını neden çizerek söylüyorum? Birçok kanser hastamız var. İzleyen, ameliyat bekleyen çaresiz hasta var, onlara moralsizlik olmaması açısından. Ağabeyime yumuşak doku kanseri teşhisi kondu, evet ama enfeksiyon tedavisi ve akciğerlerde zatürre için tedaviye başlandı. Hiç kanser tedavisi görmedi. Çok güzel gitti."