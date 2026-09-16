TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı yüzde 1,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 dönemine ilişkin Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 artarak 16 milyon 393 bin 563 kişiye yükseldi. Sanayide ücretli çalışan sayısı yıllık bazda gerilerken, inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerinde artış kaydedildi.

Geçen yılın temmuz ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde toplam 16 milyon 114 bin 128 ücretli çalışan bulunuyordu. Temmuz 2026 itibarıyla bu sayı 279 bin 435 kişi artarak 16 milyon 393 bin 563’e çıktı.

SANAYİDE ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI GERİLEDİ

Sektörel dağılıma bakıldığında sanayide ücretli çalışan sayısındaki düşüş dikkati çekti. Sanayide çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 4 milyon 922 bin 630’dan 4 milyon 850 bin 893’e geriledi. Böylece sanayide yıllık bazda 71 bin 737 kişilik azalış kaydedildi.

Sanayinin alt sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığında ücretli çalışan sayısı yüzde 0,2 azalarak 142 bin 929 oldu. İmalatta ise yüzde 1,7’lik düşüş görüldü. Temmuz 2025’te 4 milyon 571 bin 583 olan imalat sanayisindeki ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında 4 milyon 494 bin 517’ye indi. İmalattaki yıllık azalış 77 bin 66 kişi olarak kayıtlara geçti.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında ise ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 4,1 artarak 149 bin 154’e yükseldi. Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinde yüzde 0,4 azalışla 64 bin 293 ücretli çalışan kaydedildi.

İNŞAATTA YÜZDE 3,5 ARTIŞ

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,5 arttı. Geçen yılın temmuz ayında 2 milyon 1 bin 4 olan çalışan sayısı, Temmuz 2026’da 2 milyon 71 bin 211’e ulaştı. Böylece sektördeki ücretli çalışan sayısı bir yılda 70 bin 207 kişi arttı.

Ticaret ve hizmetler sektöründeki ücretli çalışan sayısı ise yıllık yüzde 3,1 artış gösterdi. Temmuz 2025’te 9 milyon 190 bin 494 olan sayı, Temmuz 2026’da 9 milyon 471 bin 459’a çıktı. Söz konusu sektör grubunda bir yıldaki artış 280 bin 965 kişi oldu.

Ticaret sektöründe çalışan sayısı yüzde 2,5 artışla 3 milyon 581 bin 106’ya yükseldi. Ulaştırma ve depolamada yüzde 5,3 artışla 1 milyon 351 bin 802, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,9 artışla 1 milyon 517 bin 357 ücretli çalışan kaydedildi.

Bilgi ve iletişim faaliyetlerinde ise yıllık yüzde 1,1 düşüş yaşandı ve ücretli çalışan sayısı 290 bin 300’e geriledi. Finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 3,1 artışla 369 bin 869, gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 3,5 artışla 135 bin 197, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetlerde yüzde 3 artışla 704 bin 92 çalışan kaydedildi. İdari ve destek hizmet faaliyetlerinde çalışan sayısı yüzde 3,2 artarak 1 milyon 521 bin 736 oldu.

AYLIK BAZDA DEĞİŞİM OLMADI

Ücretli çalışan sayısı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzdesel olarak değişim göstermedi. Sektörler ayrı ayrı değerlendirildiğinde sanayide ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,1 azalırken, inşaatta yüzdesel değişim kaydedilmedi. Ticaret ve hizmetlerde ise yüzde 0,1 artış görüldü.

TÜİK’in bültendeki sektör bazlı aylık değişim grafiğine göre ulaştırma ve depolamada yüzde 0,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında yüzde 0,5, finans ve sigorta faaliyetlerinde yüzde 0,5 artış gerçekleşti. İdari ve destek hizmet faaliyetlerinde yüzde 0,6, bilgi ve iletişimde yüzde 0,4, imalatta yüzde 0,1 ve gayrimenkul faaliyetlerinde yüzde 0,1 düşüş görüldü.

TÜİK ayrıca ücretli çalışan sayılarında takvim etkisinin gözlenmediğini, bu nedenle takvim etkisinden arındırılmış değerler yerine arındırılmamış değerlerin kullanıldığını belirtti.