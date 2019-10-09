Tuğba'nın videosu şok etti! Öz babası kızının üstüne çıkıp sapıklık yapıyor
İSTANBUL'da bir evde kaydedilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu, 19 yaşındaki Tuğba ve yatalak annesi sapık ruhlu babasının işkencelerine maruz kalıyor.
Taksim Tarlabaşı'nda bir babanın 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Twitter'da Melike (melikerk) adlı kullanıcının paylaştığı korkunç görüntüler bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.. Tuğba isimli öz kızın yaşadıklarını aktaran Melike "baba üzerine oturup tuvaletini yapacak kadar sapık ruhlu" deyip yardım çağrısında bulundu. Çağrıya ilk etapta şarkıcı Haluk Levent de yanıt verdi. Konu hakkındaki son açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Görüntüler üzerine işkence yapan baba gözaltına alındı.
İstanbul'un göbeği Taksim'de yaşayan bir ailenin evindeki baba şiddeti izleyenleri dehşete düşürdü.
Eşi yatalak hasta olan psikopat bir adam 19 yaşındaki öz kızının üzerine oturarak ona işkence ediyor. Sadece bunlar değil. Sapık ruhlu baba, kızının üzerine çıkıp onun üstüne büyük tuvaletini yapıyor.
Taksim'de öz babanın kızına işkencesi
Melike (melikerk) adlı kullanıcı Tuğba isimli genç kızın yaşadıklarını gündeme getirince yer yerinden oynadı. Evde işkence anında kaydedilen görüntülerin yatalak olan anne tarafından çekildiği tahmin ediliyor.