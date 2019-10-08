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İstanbul Taksim'de öz babasından genç kıza akılalmaz işkence

İSTANBUL Taksim Tarlabaşı'nda bir babanın 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Twitter'da Melike (melikerk) adlı kullanıcı, görüntüleri paylaşarak yardım çağrısı yaptı. Çağrıya şarkıcı Haluk Levent yanıt verdi.

Sosyal medya platformu Twitter'da Melike (melikerk) adlı kullanıcının takipçileri ile paylaştığı görüntüler bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

İstanbul'un göbeği Taksim'de yaşayan bir ailenin yaşadıkları izleyenleri şok etti.

Eşi yatalak hasta olan psikopat bir adam 19 yaşındaki öz kızının üzerine oturarak ona işkence ediyor.

Melike (melikerk) adlı kullanıcının paylaşımlarına göre; cani adam, kızının üzerine çıkarak büyük tuvaletini yapıyor.

Melike (melikerk) adlı kullanıcının mesajları şu şekilde:

"19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim Tarlabaşı. Elimde resmi evraklar da var. Baba kızının üzerine tuvaletini yapacak kadar sapık ruhlu!"

Haluk Levent paylaşıma yanıt verdi

Şarkıcı Haluk Levent de paylaşıma yanıt vererek, "Kızımızla biz de ilgileniyoruz! Merak etmeyin!" açıklamasında bulundu.

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