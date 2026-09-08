Trump, Kanada, Meksika ve Grönland'ı "ABD toprağı" olarak gösteren görsel paylaştı

Amerika Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla göz koyduğu ülke sayısını 4'e çıkardı. Trump bu niyetini de sosyal medya hesabından yayınladığı haritayla ortaya koydu.

Donald Trump'ın yayınladığı harita ABD'nin sınırlarına 4 ülkeyi daha katmış. Paylaşımda, Kanada, Meksika, Grönland ve Küba dahil çevredeki bölgelerin de "ABD toprağı" olarak gösteriliyor.

MEKSİKA'DAN TRUMP'IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi. Sheinbaum, Meksika'nın "özgür, bağımsız ve egemen" bir ülke olduğunu belirterek, "hiçbir yabancı ülkenin himayesi altında olmadığını ve olmayacağını" ifade etti.