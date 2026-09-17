Trump, BM Genel Kurulu’nda Körfez liderleriyle İran savaşını görüşecek

ABD’nin New York kentinde düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu toplantıları 22 Eylül’de başlayacak.

ABD merkezli Axios haber sitesinde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın genel kurul toplantıları kapsamında Körfez liderleriyle bir araya gelerek İran savaşıyla ilgili sonraki adımları görüşmesi bekleniyor.

Trump’ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman’ın liderleri veya dışişleri bakanlarıyla görüşmesinin planlandığı aktarıldı.

GÖRÜŞMEDE SAVAŞ SONRASI STRATEJİ ELE ALINACAK

Haberde, Trump ile Körfez ülkelerinin temsilcileri arasındaki görüşmede İran savaşı sonrasındaki stratejiye odaklanılmasının beklendiği ifade edildi.

Görüşmenin kapsamının yalnızca KİK ülkeleriyle sınırlı kalmayabileceği, diğer Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerinin de toplantıya dahil edilebileceği ihtimaline yer verildi.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞME PLANI HENÜZ NETLEŞMEDİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da New York ziyareti sırasında Trump ile görüşmek istediği aktarıldı.

Ancak haberde, İsrailli bir kaynağın henüz Trump ile Netanyahu arasında herhangi bir görüşme planı bulunmadığını söylediği belirtildi.

Trump’ın BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirmesi beklenen temasların, İran savaşı sonrasındaki gelişmeler ve bölge ülkeleriyle yapılacak görüşmeler çerçevesinde şekilleneceği ifade edildi.