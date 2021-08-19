TRT Muazzez Ersoy'u bitirdi yerine Yavuz Bingöl geldi! Olay video akıllarda
Muazzez Ersoy TRT canlı yayınında imza attığı skandal sonrası gündem olmuştu. TRT Muazzez Ersoy'un programını iptal etti yerine ünlü türkücü Yavuz Bingöl getirildi.
TRT Müzik ekranlarında geçtiğimiz hafta canlı yayında mikrofon sorunu yaşayan Muazzez Ersoy tepkisiyle olay olmuştu. Türkiye yangınlarla ve felaketlerle kavrulurken, 'mikrofon' kaprisi tutan Ersoy şarkıyı yarıda kesip ekibi rencide etmişti. Ersoy, "İnşallah bezdirme politikası değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" demişti. Muazzez Ersoy'un tepki çeken bu şımarıklığı sonrası TRT Müzik'ten flaş bir adım geldi.
2019'dan beri TRT Müzik'te "Sevgilerimle" adlı programı yapan Muazzez Ersoy geçtiğimiz hafta canlı yayında mikrofon ve ses sorunu yaşamıştı. Bunu canlı yayında reji ebini rencide edecek şekilde dile getiren Ersoy, tepki almıştı.
Şarkısını yarıda kesen Muazzez Ersoy, canlı yayında; "Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" demişti...
Muazzez Ersoy'un tepki alan çıkışı sonrası TRT biletini kesti. Muazzez Ersoy'un yarı iç, yarı dış yapım olan ve 2 yıldır devam eden programı için karar verildi. TRT Muazzez Ersoy'un programını bitirdi.