TRT Muazzez Ersoy'u bitirdi yerine Yavuz Bingöl geldi! Olay video akıllarda

Şarkısını yarıda kesen Muazzez Ersoy, canlı yayında; "Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobbing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani" demişti...

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