Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi resmen başladı! Resmi açıklama geldi

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için bir süredir temas halinde olduğu Thomas Reis ile el sıkıştı. Bordo-mavili kulübün resmi iletişim kanallarından yapılan duyuruda, takımın başına Alman teknik adam Thomas Reis'ın getirildiği kamuoyuna açıklandı. Süper Lig'in iddialı ekibi, yeni hocasıyla birlikte vites artırmayı ve üst sıralara doğru güçlü bir tırmanış başlatmayı hedefliyor.

ALMAN DİSİPLİNİ FIRTINA İLE BULUŞUYOR

Kariyerinde VfL Bochum, Samsunspor, Ludogorets ve Schalke 04 gibi Alman futbolunun önemli kulüplerinde görev yapan Reis, tempolu ve disiplinli futbol anlayışıyla tanınıyor. Trabzonspor yönetimi, kulübün hedefleri doğrultusunda takımı uzun vadeli bir başarı yapısına kavuşturmak adına Reis tercihinde karar kıldı.

Resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından tesislerde takımla bir araya gelmesi beklenen Alman teknik adam, bordo-mavili ekibin başında ilk antrenmanına çıkmak için hazırlıklarına başladı.