Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması için geri sayım başladı. “Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Osimhen oynayacak mı?” soruları gündemde. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor karşısına çıkacak. Bordo-mavililer ise güçlü rakibi karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig 6. hafta mücadelesi 19 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma Trabzon’daki Papara Park’ta gerçekleştirilecek.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Büyük mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak olarak açıklandı.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ücretli yayın platformu üzerinden futbolseverlerle buluşacak.

OSIMHEN TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Hayır. Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımın açıkladığı kamp kadrosunda Osimhen’in yanı sıra Mario Lemina ve Wilfried Singo da yer almadı. Osimhen’in sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı bildirildi.

GALATASARAY’DA BAŞKA KİMLER YOK?

Galatasaray’da Victor Osimhen dışında Mario Lemina, Wilfried Singo ve son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan da Trabzonspor maçının kamp kadrosunda bulunmuyor.

GALATASARAY LİGDE KAÇ PUANDA?

Galatasaray, Trabzonspor maçı öncesinde Süper Lig’de 13 puanla lider durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip ilk 5 haftada aldığı sonuçlarla zirvede yer alırken Trabzonspor ise 7 puanla haftaya başladı.

TRABZONSPOR’UN LİGDEKİ DURUMU NASIL?

Trabzonspor, sezonun ilk bölümünde 5 maçta topladığı 7 puanla üst sıralar için mücadele ediyor. Bordo-mavililer, kendi sahasında Galatasaray karşısında kazanarak ligde çıkış yakalamak istiyor.

GALATASARAY’IN OSIMHEN OLMADAN HÜCUM PLANI NE OLACAK?

Osimhen’in yokluğunda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un hücum hattında farklı bir tercih yapması bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Leroy Sané, Yunus Akgün ve Deniz Gül gibi isimler hücum seçenekleri arasında bulunuyor.

TRABZONSPOR-GALATASARAY REKABETİNDE SON DURUM

İki takım Süper Lig tarihinde birçok kez karşı karşıya geldi. Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki mücadeleler, ligin en önemli rekabetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Papara Park’taki karşılaşma da hem zirve yarışı hem de iki takımın sezon hedefleri açısından kritik önem taşıyor.