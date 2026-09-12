Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a mağlup oldu
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Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. 

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Rajmund Tóth kaydetti. 

Bu sonucun ardından 5. hafta itibariyle ilk galibiyetini alan Konyaspor puanını 3'e yükseltti. Trabzonspor ise 7 puanda kaldı. 

Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.

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