Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
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Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 2. dakikada Rajmund Tóth kaydetti.
Bu sonucun ardından 5. hafta itibariyle ilk galibiyetini alan Konyaspor puanını 3'e yükseltti. Trabzonspor ise 7 puanda kaldı.
Gelecek hafta Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Trabzonspor ise sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.