TOKİ yüzlerce arsayı çok uyguna satışa çıkarıyor! İstanbul, Ankara ve İzmir de listede

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 47 ilde toplam 1 milyon 767 bin 982 metrekare büyüklüğündeki 405 arsayı açık artırmayla satışa çıkardı. Satışa sunulan taşınmazların toplam muhammen bedeli 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak açıklandı.

İhale süreci ve satış koşullarına ilişkin ayrıntılar şu şekilde:

Açık artırmalar 29–30 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda eş zamanlı yapılacaktır. Teklifler internet üzerinden "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi aracılığıyla da verileebilecektir.

Alıcılar konut, ticaret, turizm, sanayi, depolama ve akaryakıt istasyon alanı niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade seçeneğiyle sahip olabilecektir. Peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanacaktır.

Satış listesinde Ankara'nın Çankaya (Alacaatlı ve Dodurga); İstanbul'un Avcılar, Başakşehir ve Silivri; İzmir'in ise Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerindeki arsa ve konut alanları yer almaktadır.