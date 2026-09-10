TOKİ 15 bin kiralık konut için tarih belli oldu! İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler?

İstanbul’da hayata geçirilecek TOKİ 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuru takvimi netleşti. “TOKİ kiralık konut başvuruları ne zaman?”, “15 bin kiralık konut şartları neler?”, “TOKİ kiralık konut aylık kira bedeli kaç TL?” ve “Başvurular nasıl yapılacak?” gibi sorular araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuruların 14 Eylül’de başlayacağını açıkladı. Peki kimler başvurabilecek, kira bedeli ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Eylül 2026’daki Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaya göre İstanbul’daki 15 bin kiralık sosyal konut için başvurular 14 Eylül 2026’da başlayacak. Başvuru sürecinin ardından hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek. İlk etapta 1.000 konut için kura çekiminin ekim ayında yapılması planlanıyor.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

15 bin kiralık konut projesine ait nihai başvuru şartlarının tamamı henüz resmi olarak yayımlanmadı. Bu nedenle gelir sınırı, yaş şartı, İstanbul’da ikamet süresi ve hanede konut bulunup bulunmaması gibi ayrıntılar için TOKİ’nin proje özelindeki duyurusu bekleniyor. TOKİ’nin mevcut sosyal konut uygulamalarında vatandaşlık, ikamet, gelir ve hane adına tek başvuru gibi kriterler bulunuyor ancak bunları yeni kiralık konut projesi için kesin şart olarak değerlendirmemek gerekiyor.

TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUT AYLIK KİRA BEDELİ NE KADAR?

TOKİ kiralık konutlarının kesin aylık kira bedelleri henüz açıklanmadı. Projede konutların İstanbul’daki piyasa kira rayiçlerinin altında vatandaşlara sunulması hedefleniyor. Daha önce paylaşılan bilgilerde kiraların bölgedeki piyasa rayicinin yaklaşık yarısı seviyesinde tutulmasının planlandığı belirtildi. Ancak daire tiplerine göre ödenecek net TL tutarları resmi başvuru duyurusuyla birlikte belli olacak.

TOKİ KİRALIK KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvuruların hangi kanal üzerinden alınacağına ilişkin tüm ayrıntılar henüz açıklanmadı. TOKİ’nin 14 Eylül’de başlayacak süreç öncesinde resmi başvuru adresini, gerekli belgeleri ve işlem adımlarını duyurması bekleniyor. Bu nedenle başvuru yapacak vatandaşların TOKİ ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.

TOKİ KİRALIK KONUTLAR KİMLERE VERİLECEK?

Projenin dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konuta erişimini kolaylaştırması hedefleniyor. Daha önce açıklanan proje ayrıntılarında emekliler, engelliler ve kamu çalışanları gibi gruplara kontenjan ayrılması gündeme geldi. Hak sahipleri başvurular tamamlandıktan sonra noter huzurunda yapılacak kura süreciyle belirlenecek. Kesin kontenjan oranları ise nihai başvuru kılavuzuyla netleşecek.

TOKİ 15 BİN KİRALIK KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Projede ilk konutların 2026 yılı içinde hak sahipleriyle buluşturulması planlanıyor. Açıklanan son takvime göre ilk 1.000 konut için kura ekim ayında çekilecek. Projenin kalan bölümünde teslim ve kiralama süreci etaplar halinde ilerleyecek. TOKİ’nin kura ve teslim tarihlerini ayrıca duyurması bekleniyor.